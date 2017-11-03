Красноярец заколол ножом соседа-наркодилера после смерти единственной дочери

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Красноярск, 3 ноября. Красноярец, который убил соседа, продававшего наркотики его единственной дочери, погибшей в результате их употребления, получил три года лишения свободы. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.

Убийство произошло в апреле текущего года. В семье рабочего, проживающего в секционной квартире Октябрьского района, произошла трагедия. Дочь мужчины заперлась в ванной и не открывала дверь. Когда отец сумел добраться до девушки, оказалось, что она пребывает в состоянии тяжелейшего наркотического опьянения. В тот день врачам ее удалось спасти, но на следующий день ситуация повторилась и уже с летальным исходом.

Отец, находясь в сильнейшем стрессе, не выдержал и убил своего соседа ножом прямо в сердце, узнав, что именно он продал наркотическое средство его дочери. Суд назначил наказание мужчине три года лишения свободы.

Напомним, ранее житель Казани нанес несколько ударов ножом в шею пенсионера. Инцидент произошел в июне этого года в Пскове.





