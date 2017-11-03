Киев поставили на место: отповедь МИД Сербии послу Украины прокомментировал эксперт

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Киев, похоже, серьезно испортил отношения с Белградом из-за скандальных заявлений посла Украины в Сербии Александра Александровича. В заявлении сербского МИД по этому поводу даже содержится намек, что украинский посол рискует стать в Сербии нежелательной персоной. По мнению специалиста по балканской проблематике Павла Канделя, в этой ситуации Киев в очередной раз «подставился», безуспешно пытаясь повлиять на традиционно дружеские отношения России и Сербии.

Реакция Сербии на недопустимые заявления украинского посла вполне понятна, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей специалист по балканской проблематике заведующий сектором этнополитических конфликтов Института Европы РАН, кандидат исторических наук Павел Кандель.

«Что касается заявлений украинского посла, то, собственно говоря, трудно было ожидать другого — он защищает интересы киевской власти, — отметил эксперт. — Реакция Сербии тоже вполне понятна. Сербские власти постоянно подчеркивают, что они дорожат отношениями с Россией. Напомню, Белград постоянно отстаивает эту свою позицию в том числе перед ЕС и США, что гораздо сложнее, чем отстаивать ее перед Киевом. А Киев, что называется, «подставился». Поэтому ему, естественно, было указано на его место».

Ранее стало известно, что госсекретарь МИД Сербии Ивица Тончев сделал заявление, опубликованное на сайте сербского МИД, в котором отметил, что вся деятельность украинского посла Александра Александровича сводится к тщетным попыткам нарушить традиционно дружеские отношения между Белградом и Москвой.

Александровичу напомнили серию скандальных интервью, в которых тот утверждал, что политика Белграда якобы является «несамостоятельной» и полностью зависящей от Москвы. Послу Украины также припомнили заявления, что Сербия якобы является российским инструментом для дестабилизации Балкан и «уничтожения Европы», а также бездоказательные обвинения в адрес Белграда в раскачивании ситуации в Македонии, поддержке сепаратистских настроений в Боснии и Герцеговине и попытке государственного переворота в Черногории.

Кроме того, послу Украины поставили в вину его заявления относительно сербских граждан, предположительно, участвующих в конфликте в Донбассе на стороне Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что на востоке Украины на стороне ЛНР якобы в 2014 году воевали более 300 граждан Сербии. Эти обвинения прозвучали и в интервью Александровича изданию Balkan Insight, которое так возмутило МИД Сербии.

«Никого из сербских граждан не посадили за наемничество против Украины. Если я ошибаюсь, то предлагаю сербскому правительству опровергнуть мои слова», — заявил в скандальном интервью Александрович. В ответ на эти обвинения госсекретарь МИД Сербии Ивица Тончев напомнил об украинцах, воевавших на территории бывшей Югославии.

По мнению Тончева, Киеву пора призвать своего посла к порядку, указав Александровичу на недопустимость поведения, которое может иметь достаточно серьезные последствия для сербско-украинских отношений.

«Принимая во внимание неоднократные призывы министерства иностранных дел Республики Сербии к послу Украины направить свою энергию на выполнение задач, изложенных в Венской конвенции о дипломатических отношениях, хотел бы обратиться к его министерству и правительству Украины с просьбой указать ему на недопустимость в дальнейшем такого поведения», — подчеркнул Ивица Тончев.

Тем не менее, по мнению Павла Канделя, следует учесть, что, во многом из-за политики официального Киева, каких-то серьезных отношений между Украиной и Сербией в настоящий момент нет. Поэтому, скорее всего, для внешнеполитической ситуации конфликт из-за заявлений Александровича значительных последствий иметь не будет — это останется, скорее, двусторонней проблемой Белграда и Киева.

Что касается того, как стоит отнестись Москве к антироссийским заявлениям Александровича, то, по мнению эксперта, украинский посол в Сербии фигура настолько несерьезная, что особо реагировать на его заявления смысла нет.