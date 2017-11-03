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Новости Сирии
Сирия: смертник подорвал себя в провинции Эль-Кунейтра, шесть человек погибли
Весь мир
Видеодайджест новостей, утро 3 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 3 ноября 2017 года

    ВКС России уничтожили за неделю более 950 объектов террористов в Сирии. СМИ сообщили, что САА взяла под полный контроль Дейр эз-Зор. Россия внесла в СБ ООН проект о продлении мандата по расследованию химатак в Сирии
    10:32 3 Ноября 2017
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    ВКС России уничтожили за неделю более 950 объектов террористов в Сирии

    Видеодайджест новостей, утро 3 ноября 2017 года

    Воздушно-космические силы России уничтожили свыше 950 объектов террористов в Сирии за неделю.
    Как сообщили в российском оборонном ведомстве, в течение недели состоялось более 390 боевых вылетов. Минобороны опубликовало видеозапись нового авиаудара ВКС РФ по боевикам в провинции Дейр эз-Зор.
     

    СМИ сообщили, что САА взяла под полный контроль Дейр эз-Зор

    Видеодайджест новостей, утро 3 ноября 2017 года

    Агентство Reuters сообщило, что город Дейр эз-Зор в Сирии перешел под полный контроль правительственной армии. Издание ссылается на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии», который находится в Великобритании. Отметим, официальный Дамаск не подтвердил пока данную информацию. Перед этим появилась информация, что район Хамидия в Дейр эз-Зоре был освобожден от террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»1.

     

    Россия внесла в СБ ООН проект о продлении мандата по расследованию химатак в Сирии

    Видеодайджест новостей, утро 3 ноября 2017 года

    Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект о продлении мандата миссии всемирной организации по расследованию химических атак в Сирии.
    В документе российская сторона предлагает направить экспертов в Хан-Шейхун и на авиабазу «Шайрат» для проведения полноценного расследования инцидента, который произошел 4 апреля этого года. Работу экспертов в Сирии хотят продлить до мая 2018 года с возможностью дальнейшего обновления мандата.
     

    Суд арестовал более 95 млн рублей экс-главы «Почты России» Страшнова

    Видеодайджест новостей, утро 3 ноября 2017 года

    Басманный суд Москвы наложил арест на счета бывшего главы ФГУП «Почта России» Дмитрия Страшнова. По решению суда Страшнову нельзя будет совершать операции по арестованным счетам в пределах установленной суммы ущерба — более 95 млн рублей.
    Напомним, по версии следствия, в 2014 году он назначил себе премию в размере более 95 млн рублей вместо положенных 3,2 млн рублей.


     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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