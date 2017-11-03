Видеодайджест новостей, утро 3 ноября 2017 года

ВКС России уничтожили за неделю более 950 объектов террористов в Сирии Воздушно-космические силы России уничтожили свыше 950 объектов террористов в Сирии за неделю. Как сообщили в российском оборонном ведомстве, в течение недели состоялось более 390 боевых вылетов. Минобороны опубликовало видеозапись нового авиаудара ВКС РФ по боевикам в провинции Дейр эз-Зор.

СМИ сообщили, что САА взяла под полный контроль Дейр эз-Зор 1. Агентство Reuters сообщило , что город Дейр эз-Зор в Сирии перешел под полный контроль правительственной армии. Издание ссылается на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии», который находится в Великобритании. Отметим, официальный Дамаск не подтвердил пока данную информацию. Перед этим появилась информация, что район Хамидия в Дейр эз-Зоре был освобожден от террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»

Россия внесла в СБ ООН проект о продлении мандата по расследованию химатак в Сирии Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект о продлении мандата миссии всемирной организации по расследованию химических атак в Сирии. В документе российская сторона предлагает направить экспертов в Хан-Шейхун и на авиабазу «Шайрат» для проведения полноценного расследования инцидента, который произошел 4 апреля этого года. Работу экспертов в Сирии хотят продлить до мая 2018 года с возможностью дальнейшего обновления мандата.

Суд арестовал более 95 млн рублей экс-главы «Почты России» Страшнова Басманный суд Москвы наложил арест на счета бывшего главы ФГУП «Почта России» Дмитрия Страшнова. По решению суда Страшнову нельзя будет совершать операции по арестованным счетам в пределах установленной суммы ущерба — более 95 млн рублей. Напомним, по версии следствия, в 2014 году он назначил себе премию в размере более 95 млн рублей вместо положенных 3,2 млн рублей.



1 Организация запрещена на территории РФ.