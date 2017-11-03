Два украинца пойманы в Крыму при попытке провезти боеприпасы через границу

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Симферополь, 3 ноября. Два гражданина Украина задержаны в Крыму при попытке провести боеприпасы через границу. Инциденты произошли в пункте пропуска «Армянск», сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по Крыму.

По данным ведомства, один из задержанных украинцев покидал Крым. Мужчина 1982 года рождения передвигался на личном автомобиле, в одной из технологических полостей салона котрого был обнаружен магазин, снаряженный восемью 9-миллиметровыми патронами, предположительно, предназначенными для травматического пистолета.

Во втором случае у мужчины 1967 года рождения, прибывшего из Николаева, пограничники обнаружили патроны для «травматики», которые он пытался провести в своем джипе.

«В обоих случаях запрещенные к провозу через государственную границу РФ предметы изъяты контрольными органами», — добавили в пресс-службе.

В настоящее время они направлены на экспертизу, по итогам которой и будет приниматься правовое решение.

