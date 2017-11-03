«Впору справлять поминки»: эксперт рассказал о модернизации ракетных войск Украины

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Киев, 3 ноября. У действующих украинских властей отсутствуют долгосрочные планы по принятию на вооружение новых ракетных комплексов, а на модернизацию ракетных войск и артиллерии нужны сотни миллионов долларов, которых нет, считает руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

«По украинским ракетным войскам и артиллерии впору справлять поминки. На модернизацию нужны сотни миллионов долларов. Своих денег у Киева нет, а всё, что выделяется из бюджета, по сути, растаскивается», — сообщил он в интервью RT.

По его словам, у правительства нынешнего президента Украины Петра Порошенко нет смысла вкладывать средства в высокотехнологичный сектор, поскольку они понимают, что во главе страны они будут оставаться в течение ограниченного времени.

«Ни один проект ракетного комплекса так и не был доведён до ума, а судьба текущих разработок покрыта мраком. Название у ракетных войск Украины осталось, но их потенциал сгорел в Донбассе и был попросту разворован», — подчеркнул Жилин.

Во время активной фазы вооруженного конфликта в Донбассе 70% материального ущерба ВСУ составила артиллерия. С 2014 года украинская сторона активно заявляет о модернизации ракетных войск для «сдерживания российской агрессии».

Однако, отмечает RT, после распада СССР Киев не смог реализовать практически ни одного серьезного проекта. Так, канул в Лету многофункциональный комплекс «Сапсан», разработки которого начались еще в 1997 году. Эскиз проекта был представлен в 2009, но затем в связи с неэффективными растратами бюджета «Сапсан» был заморожен в 2013. В 2016 году Порошенко, правда, заявил о возобновлении финансирования проекта, но затем о реализации этих планов информации практически не было.

3 ноября на Украине празднуют День ракетных войск и артиллерии. Но, пишет RT, для торжественных речей у Киева поводов нет.