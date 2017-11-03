Каталония не сдается: «Пучдемон – трус и тряпка! Он нас предал, но мы победим!»

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Барселона, 3 ноября. Несколько сот сторонников независимости Каталонии вышли на улицы Барселоны, требуя освобождения бывших членов каталонского правительства, которых 2 ноября арестовал Верховный суд Испании. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Перекрыта одна из крупнейших улиц города, Диагональ. Полиция не вмешивается в происходящее, патрули просто наблюдают за ситуацией.

Люди кричат: «Свободу!», «Независимость для Каталонии!», «Даешь демократию!», «Политики вруны!». Последнее относится в том числе и к экс-президенту провинции Каталонии Карлесу Пучдемону, который сбежал из Барселоны из-за угрозы ареста.

«Пучдемон – трус и тряпка! Он предал нас, он скотина! Но мы все равно победим!» - говорят каталонцы в толпе.

Через некоторое время полиция вытесняет протестующих на прилегающие к Диагонали улицы, чтобы освободить проезд. Протесты начались с утра 2 ноября и продолжались всю ночь до утра 3 ноября.

Протестующие каталонцы ходят по городу небольшими группами с кастрюлями в руках и стучат в них, выкрикивая лозунги о независимости.

На балконах жилых домов также стоят горожане, бьют железом по пустым кастрюлям, их поддерживают прохожие аплодисментами и машины - гудками.

В центре города молодежь жгла файеры и взрывала петарды.

Спать в туристических кварталах этой ночью было невозможно.

Ранее Карлес Пучдемон назвал арест бывших членов правительства Каталонии «покушением на демократию». Он также высказал мнение, что такие действия властей Испании являются «ударом по выборам» в каталонский парламент, которые назначены на 21 декабря.

Экс-президент Каталонии считает, что выборы пройдут «в условиях репрессий», что является «неприемлемым в демократической Европе XXI века».

При этом городской совет Барселоны в четверг проголосовал за признание отстраненного Мадридом правительства Каталонии как легитимного. На пленарном заседании горсовет Барселоны проголосовал за признание правительства Каталонии в том виде, в котором он был сформирован после выборов 27 сентября 2015. Мэр Барселоны Ада Колау также заявила, что признает Карлеса Пучдемона как легитимного главу правительства Каталонии.

Таким образом каталонцы не признали поражения и готовы бороться за свою независимость. ФАН следит за развитием событий.