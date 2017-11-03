Стрельба произошла в кофейне сети Starbucks в Чикаго, есть жертвы

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Нью-Йорк, 3 ноября. В кофейне сети Starbucks в Чикаго произошла стрельба. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию, один мужчина скончался на месте от полученных ранений.

Согласно приведенным данным, инцидент случился в пятницу примерно в 04.15 по московскому времени. Неизвестный в маске открыл стрельбу. Один человек погиб, еще двое, включая 12-летнего ребенка, были доставлены в больницу. Как считают полицейские, неудавшаяся сделка по продаже наркотиков между стрелявшим и погибшим и стала причиной конфликта.

В настоящее время проводится расследование, преступник все еще не пойман.

Напомним, накануне неизвестный мужчина открыл стрельбу в супермаркете в Бремене, в результате серьезные ранения получил один человек.