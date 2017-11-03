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Новости Сирии
Сирия: смертник подорвал себя в провинции Эль-Кунейтра, шесть человек погибли
Новороссия
Донбасс сегодня: фальсификат от СБУ, МВД ЛНР дает фору киевским «коллегам», «кураторы» Тымчука
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    Донбасс сегодня: фальсификат от СБУ, МВД ЛНР дает фору киевским «коллегам», «кураторы» Тымчука

    10:34  3 Ноября 2017
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    Донбасс сегодня: фальсификат от СБУ, МВД ЛНР дает фору киевским «коллегам», «кураторы» Тымчука

    Донбасс, 3 ноября. ВСУ бьют из танков и минометов по ДНР и ЛНР. МВД ЛНР отчиталось о проделанной работе. Глава СБУ путает данные и факты. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    За минувшие сутки 21 населенный пункт ДНР и ЛНР подвергся обстрелам со стороны киевских силовиков. По территории республик было выпущено более 1100 танковых снарядов, мин и гранат различного типа. Огонь по городам и селам Донбасса велся из минометов калибром 120 и 82 мм, что напрямую запрещено минскими соглашениями.

    В ходе обстрелов населенных пунктов Донбасса украинские силовики активно задействовали штатные вооружения боевых машин пехоты, БТР, а также гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие. Всего бойцы национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины 53 раза.

    МВД ЛНР дает фору киевским «коллегам»

    Правоохранительное ведомство республики бьет все рекорды раскрываемости преступлений, связанных с терроризмом и незаконным хранением оружия. Так, согласно отчету министра МВД ЛНР Игоря Корнет, правоохранители республики только за последние девять месяцев изъяли из незаконного оборота около 190 тысяч единиц оружия и боеприпасов.

    Кроме того, сотрудниками ведомства были проведены операции по обезвреживанию и задержанию нескольких групп лиц, причастных к организации и исполнению терактов в Луганске и республике. Коллеги из центра общественных связей МВД ЛНР в беседе с корреспондентом ФАН отмечают, что подавляющее большинство спецопераций их министр возглавляет лично и принимает в них непосредственное участие.

    Также в ЦОС МВД сообщили, что за указанный период сотрудниками ведомства было изъято из тайников и схронов, оборудованных для украинских ДРГ, около полутора тонн взрывчатых веществ различного типа. Сколько жизней при этом спасено, сложно подсчитать, но можно сделать однозначный вывод, что полицейские ЛНР оставили далеко позади своих украинских «коллег» и по раскрываемости преступлений, и по профессионализму. Но, самое главное — это тот факт, что в столице ЛНР и других ее городах можно ходить по улицам, не оглядываясь и не опасаясь за собственное здоровье и жизнь, чего не скажешь о Незалежной.

    Фальсификат от СБУ

    Громкое заявление главы СБУ Василия Грицака относительно задержания украинской спецслужбой «террористки ДНР», якобы причастной к взрыву автомобиля полковника Александра Хараберюша в марте этого года, вызвало массу обоснованных вопросов и претензий к достоверности озвученной информации. Корреспонденту ФАН, работающему в Донбассе, из достоверных источников стало известно, что подозреваемая на самом деле могла быть задержана не в Одессе, как заявил Грицак, а в Мариуполе. Данный факт сразу ставит под сомнение остальную информацию.

    Подчищать огрехи и неточности за главой СБУ весьма нелепо бросились украинские СМИ, ведь как стало известно, фамилия девушки не Прасолова, а Просолова, отчество не Владимировна, а Вадимовна. А что касается адреса, по которому «террористка» якобы проживала в Донецке — ул. Артема, 67, то такого адреса вообще не существует. Более того, представленные в качестве доказательств видеоматериалы прямо противоречат версии СБУ о службе Просоловой в Центре специальных операций МГБ ДНР. Слишком открыто ведет себя «диверсантка», зная, что находится под камерами видеонаблюдения в момент подготовки предполагаемого теракта.

    И, напоследок, очень странной выглядит информация о том, что якобы после совершения теракта девушка, зная, «где работает и что совершила», спокойно отправилась в Одессу получать заграничный паспорт гражданина Украины, где, по информации Грицака, и была задержана. Налицо попытка подменить истинные мотивы и заказчиков преступления, дополнительно дискредитировав спецслужбы ДНР и введя в заблуждение простого обывателя.

    «Кураторы в ужасе»

    После продолжительного молчания уже несколько дней подряд радует украинскую аудиторию СМИ народный депутат Украины Дмитрий Тымчук. Политик, руководящий некоторыми украинскими масс-медиа, создает ложные инфоповоды, обращенные по традиции на Донбасс.

    Донбасс сегодня: фальсификат от СБУ, МВД ЛНР дает фору киевским «коллегам», «кураторы» Тымчука

    «Российские кураторы признали неспособность террористов «ДНР» воевать с ВСУ», цитируют украинские СМИ Facebook народного депутата. В сообщении речь идет о некой служебной записке мифических московских кураторов, которую цитирует сам Тымчук. С его слов в «служебке» значится следующее: «уровень воинской дисциплины и морально-психологического состояния личного состава в отдельных подразделениях 7-й омсбр, 9-го и 11 омсп, не позволяет в полной мере надеяться на выполнение ими поставленных задач в боевой обстановке». Цитируя «записку», народный депутат, вполне вероятно, забыл выложить скан «документа» к себе на страницу. Мы ведь не можем заподозрить украинского политика во лжи?

    Донбасс сегодня: фальсификат от СБУ, МВД ЛНР дает фору киевским «коллегам», «кураторы» Тымчука

    Донбасс сегодня: фальсификат от СБУ, МВД ЛНР дает фору киевским «коллегам», «кураторы» Тымчука

    Что касается реального морально-психологического состояния военнослужащих ВС ДНР, можем отметить, что корреспонденты ФАН, работающие в Донбассе, практически ежедневно бывают на передовых позициях и общаются с защитниками Донбасса. И каждый раз преисполненные верой в победу ополчения Донбасса возвращаются домой.

    Донбасс сегодня: фальсификат от СБУ, МВД ЛНР дает фору киевским «коллегам», «кураторы» Тымчука

    Автор: Николай Романенко
    #днр #всу #донбасс #лнр #новороссия
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 11:18  03 Ноября 2017
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америки.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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