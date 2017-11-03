Донбасс сегодня: фальсификат от СБУ, МВД ЛНР дает фору киевским «коллегам», «кураторы» Тымчука

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Донбасс, 3 ноября. ВСУ бьют из танков и минометов по ДНР и ЛНР. МВД ЛНР отчиталось о проделанной работе. Глава СБУ путает данные и факты. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки 21 населенный пункт ДНР и ЛНР подвергся обстрелам со стороны киевских силовиков. По территории республик было выпущено более 1100 танковых снарядов, мин и гранат различного типа. Огонь по городам и селам Донбасса велся из минометов калибром 120 и 82 мм, что напрямую запрещено минскими соглашениями.

В ходе обстрелов населенных пунктов Донбасса украинские силовики активно задействовали штатные вооружения боевых машин пехоты, БТР, а также гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие. Всего бойцы национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины 53 раза.

МВД ЛНР дает фору киевским «коллегам»

Правоохранительное ведомство республики бьет все рекорды раскрываемости преступлений, связанных с терроризмом и незаконным хранением оружия. Так, согласно отчету министра МВД ЛНР Игоря Корнет, правоохранители республики только за последние девять месяцев изъяли из незаконного оборота около 190 тысяч единиц оружия и боеприпасов.

Кроме того, сотрудниками ведомства были проведены операции по обезвреживанию и задержанию нескольких групп лиц, причастных к организации и исполнению терактов в Луганске и республике. Коллеги из центра общественных связей МВД ЛНР в беседе с корреспондентом ФАН отмечают, что подавляющее большинство спецопераций их министр возглавляет лично и принимает в них непосредственное участие.

Также в ЦОС МВД сообщили, что за указанный период сотрудниками ведомства было изъято из тайников и схронов, оборудованных для украинских ДРГ, около полутора тонн взрывчатых веществ различного типа. Сколько жизней при этом спасено, сложно подсчитать, но можно сделать однозначный вывод, что полицейские ЛНР оставили далеко позади своих украинских «коллег» и по раскрываемости преступлений, и по профессионализму. Но, самое главное — это тот факт, что в столице ЛНР и других ее городах можно ходить по улицам, не оглядываясь и не опасаясь за собственное здоровье и жизнь, чего не скажешь о Незалежной.

Фальсификат от СБУ

Громкое заявление главы СБУ Василия Грицака относительно задержания украинской спецслужбой «террористки ДНР», якобы причастной к взрыву автомобиля полковника Александра Хараберюша в марте этого года, вызвало массу обоснованных вопросов и претензий к достоверности озвученной информации. Корреспонденту ФАН, работающему в Донбассе, из достоверных источников стало известно, что подозреваемая на самом деле могла быть задержана не в Одессе, как заявил Грицак, а в Мариуполе. Данный факт сразу ставит под сомнение остальную информацию.

Подчищать огрехи и неточности за главой СБУ весьма нелепо бросились украинские СМИ, ведь как стало известно, фамилия девушки не Прасолова, а Просолова, отчество не Владимировна, а Вадимовна. А что касается адреса, по которому «террористка» якобы проживала в Донецке — ул. Артема, 67, то такого адреса вообще не существует. Более того, представленные в качестве доказательств видеоматериалы прямо противоречат версии СБУ о службе Просоловой в Центре специальных операций МГБ ДНР. Слишком открыто ведет себя «диверсантка», зная, что находится под камерами видеонаблюдения в момент подготовки предполагаемого теракта.

И, напоследок, очень странной выглядит информация о том, что якобы после совершения теракта девушка, зная, «где работает и что совершила», спокойно отправилась в Одессу получать заграничный паспорт гражданина Украины, где, по информации Грицака, и была задержана. Налицо попытка подменить истинные мотивы и заказчиков преступления, дополнительно дискредитировав спецслужбы ДНР и введя в заблуждение простого обывателя.

«Кураторы в ужасе»

После продолжительного молчания уже несколько дней подряд радует украинскую аудиторию СМИ народный депутат Украины Дмитрий Тымчук. Политик, руководящий некоторыми украинскими масс-медиа, создает ложные инфоповоды, обращенные по традиции на Донбасс.

«Российские кураторы признали неспособность террористов «ДНР» воевать с ВСУ», цитируют украинские СМИ Facebook народного депутата. В сообщении речь идет о некой служебной записке мифических московских кураторов, которую цитирует сам Тымчук. С его слов в «служебке» значится следующее: «уровень воинской дисциплины и морально-психологического состояния личного состава в отдельных подразделениях 7-й омсбр, 9-го и 11 омсп, не позволяет в полной мере надеяться на выполнение ими поставленных задач в боевой обстановке». Цитируя «записку», народный депутат, вполне вероятно, забыл выложить скан «документа» к себе на страницу. Мы ведь не можем заподозрить украинского политика во лжи?

Что касается реального морально-психологического состояния военнослужащих ВС ДНР, можем отметить, что корреспонденты ФАН, работающие в Донбассе, практически ежедневно бывают на передовых позициях и общаются с защитниками Донбасса. И каждый раз преисполненные верой в победу ополчения Донбасса возвращаются домой.