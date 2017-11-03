«Амуртурист» требует от «ВИМ-Авиа» более 2 млн рублей за предоставленные услуги

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Санкт-Петербург, 3 ноября. В арбитражные суды страны стали поступать первые иски от туристических компаний к скандальной авиакомпании «ВИМ-Авиа». «Первой ласточкой» стала компания «Амуртурист» из Благовещенска, которая в свое время предоставляла услуги по перевозке и размещению экипажей «ВИМ-Авиа». Она требует от авиакомпании более 2 млн рублей за предоставленные услуги.

Кроме того, в суды также обратились сразу несколько индивидуальных предпринимателей, которые оказали гостиничные услуги компании, но так и не получили ни копейки, хотя договоры были заключены официально. Некоторые из них, поняв, что компания вряд ли сможет с ними расплатиться, обратились с жалобами в следственный комитет, которые впоследствии будут приобщены к возбужденным делам по факту мошенничества и преднамеренного банкротства авиакомпании.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ирландии арестованы три компании, принадлежащие совладельцу «ВИМ-Авиа» Рашиду Мурсекаеву. Связано это с тем, что супруги Мурсекаевы проходят по делу о мошенничестве и скрылись от следствия. Кроме того, Рашид Мурсекаев признан виновным в неисполнении обязательств поручителя по долгу в 4 миллиона евро немецкой компании.