Трамп назвал новую цену «отличной стены» на границе США и Мексики

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Вашингтон, 3 ноября. Президент США Дональд Трамп назвал новую стоимость стены на границе с Мексикой. По его словам, сумма будет в два раза ниже, чем предполагалось изначально.

«Думаю, за 18 млрд долларов или за меньшую сумму у нас будет отличная стена», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Кроме того, лидер США заметил, что Белый дом «сделает выбор» после того, как изучит прототипы сооружения.

Как сообщала ранее «Газета.ру», изначально стоимость постройки стены оценивали примерно в 40 млрд долларов. При этом Трамп неоднократно заявлял, что ее возведение оплатят мексиканские власти.

Отметим, что постройка стена на границе с Мексикой является одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Указ о ее постройке он подписал 25 января. Протяженность барьера должна составить более 3 тыс. км.