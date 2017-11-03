Клинцевич: США активизировали поддержку боевиков после успеха ВКС РФ в Сирии

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Москва, 3 ноября. Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что США активизировали усилия по поддержке боевиков в Сирии после сообщений о возможном сокращении группировки ВС РФ в САР к концу 2017 года.

Ранее в российском центре примирения в Сирии сообщили, что США развернули у сирийского Эр-Рукбана лагерь, куда съезжаются боевики.

Как заявил Клинцевич, действия США объясняются успехом РФ в Арабской республике, информацией о том, что группировка российских ВС в Сирии может быть сокращена до конца этого года, а также практически полным освобождением ВКС РФ территории страны от боевиков.

«Эти действия США объясняются успехом России в Сирии», — подчеркнул он.

Сенатор добавил, что торопиться с сокращением российской группировки в САР нельзя, поскольку попытки США «расчленить Сирию» продолжаются, передает РИА Новости.

По информации очевидцев, у сирийского Эр-Рукбана США развернули лагерь, куда съезжаются боевики, из них формируется очередная «умеренная оппозиция». Ее основой стали группировки «Лива Шухада Аль-Карьятейн» (Бригада шахидов «Аль-Карьятейна»), «Куват Шахид Ахмад Абду», «Джейш Асуад Аш-Шаркия» («Восточные львы»).

