«Пополнение авиапарка ВСУ»: пользователи Сети нашли «покупателя» венгерских МиГ-29

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Москва, 3 ноября. Венгрия выставила на аукцион 23 списанных истребителя МиГ-29 советского производства. В Сети убеждены, что на самолеты будет претендовать Украина, приобретающая на Западе устаревшее оружие. «покупателя»

Истребители МиГ-29 были поставлены из России еще в 1993 году в счет госдолга СССР. Их стоимость, согласно официальной информации, составит примерно 18 млн долларов, продать их планируется в формате аукциона, то есть конечная цена может быть выше. Торги назначены на 14 и 15 ноября.

Пользователи Сети гадают, кто станет новым владельцем списанной техники.

«Интересно,кто их купит?!!! Цена нового 35 лямов! Да ещё у венгров, да ещё в Еврозоне», — пишет пользователь Igor Doc.

Украинцы убеждены, что для их страны — это шанс пополнить военный авиапарк.

«Венгрия распродаёт МиГ-29. Ещё один шанс пополнения авиапарка появляется у наших ВС ВСУ»

Венгрия распродаёт МиГ-29

Ещё один шанс пополнения авиапарка появляется у наших ВС ВСУ. Дело в том, что Венгрия... https://t.co/CIjDAqSBMT — Мозаїка (@newfrazy) November 2, 2017

Важное требование венгерского контракта — получить согласие России перед продажей истребителей в какую-либо страну. Таким образом, предполагают пользователи, Украина вряд ли сможет приобрести эти МиГи.

Отметим, последний вылет истребителей состоялся семь лет назад. Последние годы самолеты хранились под открытым небом на аэродроме Кечкемета. Помимо самолетов, Венгрия планирует продать 20 двигателей для МиГ-29, а также 1,2 тыс. запчастей и несколько ракет.