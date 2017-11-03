Российские космонавты работают по субботам из-за сокращения экипажа МКС

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Москва, 3 ноября. Российским астронавтам приходится работать сверхурочно из-за решения «Роскосмоса» сократить количество россиян на Международной космической станции с трех человек до двух.

В связи с сокращением космонавтам также урезали время на адаптацию к невесомости и на завершение дел перед возвращением домой. Врачи считают, что такие нагрузки могут негативно повлиять на здоровье экипажа, сообщили «Известиям» в Институте медико-биологических проблем РАН.

Эксперты, однако, с медиками не соглашаются. По их мнению, «Роскосмос» не стал бы рисковать космонавтами и принимать меры, которые бы угрожали их самочувствию. Кроме того, как выяснило издание, меры по изменению условий труда были приняты после согласования с экипажем.

«Космонавты сами изъявляют желание трудиться в свое свободное время. Например, был период, когда на российском сегменте МКС работал один космонавт», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Роскосмоса».

В корпорации подчеркнули, что график сотрудников МКС составлен так, чтобы нагрузка распределялась равномерно и космонавты успевали отдохнуть.

Решение о сокращении состава было принято «Роскосмосом» еще год назад, чтобы повысить эффективность использования МКС. В составе двух человек россияне отправляются на орбиту с апреля этого года. Численность экипажа не планируют увеличивать до пристыковки к МКС многофункционального лабораторного модуля «Наука». Последний планируют запустить в 2019 году.

Напомним, ранее сообщалось о том, что орбиту МКС скорректируют и высота полета станции увеличится на 800 метров.