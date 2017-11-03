Русская душа роботостроения: что находится внутри отечественных андроидов

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В Петербурге прошел первый в мире рэп-баттл между роботом и человеком, на котором побывал корреспондент Федерального агентства новостей. Известный человекоподобный робот Теспиан уже умеет говорить на 88 языках, цитировать Пушкина и Шекспира, а теперь научился еще и фристайлить. В первом состязании с MC Moonstar он проиграл. Пока проиграл, как утверждает генеральный директор «Корпорации роботов» и руководитель чемпионата по боям роботов Игорь Никитин. Как дальше разовьется искусственный интеллект, чему научатся роботы в ближайшее время, почему министерство обороны поддерживает «Бои роботов» и отечественных инженеров и как проявляется русская душа в роботостроении, эксперт рассказал в интервью ФАН.

— Игорь, ваш соведущий шоу «Бронебот», робот Теспиан, сегодня проиграл в рэп-баттле, но долго ли еще человек будет побеждать в таких состязаниях?

— B до 2006 года человек еще побеждал в шахматах, а до 2017 года — в самой сложной логической игре го... Тем не менее? время идет очень быстро, и я уверен: пройдет 10-15 лет, и роботы легко будут побеждать во фристайле. Нейросети разовьются настолько, что создание рифмы, битов у роботов будет получаться быстро и легко. Теспиан сегодня работал в полуавтоматическом режиме: мы написали ему задания под этот баттл, пропустили тексты через его внутреннюю нейросеть, которая раскидала их по времени и формату, а во время соревнования он реагировал на оппонента и сам выбирал, какой панчлайн выдать.

— Мы уже хорошо знаем Теспиана по форумам и городским мероприятиям — он все время встречает и развлекает гостей. Как он меняется, как учится, развивается?

— У роботов всегда есть два направления развития: механика и интеллект. С точки зрения механики, Теспиан должен скоро научиться ходить, а с точки зрения искусственного интеллекта, он уже все больше умеет определять лица, эмоции и вести себя как настоящий собеседник. Для полноценного диалога его надо подключать к облачным системам.

— Считается, что главное, чем отличается человек — это способностью творить. Но если роботы скоро научатся импровизировать, рифмовать и создавать тексты, то что нам останется?

— До сих пор идет множество дискуссий на эту тему. Когда мы говорим про искусственный интеллект, мы воспринимаем неодушевленный предмет как личность. Но личностью делает нас другое — эмоциональный интеллект, способность чувствовать, переживать. Есть теория о том, что эмоции — это те реакции, которые возникают не в мозге, а во внутренних органах: почки отвечают за страх, надпочечники — за выброс адреналина, печень — за агрессию. Этих химических процессов нет в роботе. Сейчас мы можем запрограммировать эмоцию робота, но это будет актерская игра. Как ему на самом деле научиться чувствовать и из эмоций творить — это открытый вопрос для ученых. Сможем ли мы переместить разум человека в машину, как в фантастических фильмах? Уже появилась российская разработка Prisma, которая позволяет из фотографии сделать шедевр в стиле известных художников, скажем, стилизацию под Пикассо или Кандинского. Посмотрим, как будет развиваться искусственный интеллект: возможно, мы сможем разделить акт творения на то, что обусловлено логическими предпосылками (скажем, решение уравнения), и то, что предопределено эмоциональной реакцией человека на окружающий мир. Роботы хорошо помогают нам понять, в чем мы люди. Я много общаюсь с роботами, и это мне дает понимание разницы между одушевленными и неодушевленными существами. Знаете, у нас же нет лакмусовой бумажки — мы все общаемся с людьми, ну, максимум, с кошками и собаками. А робот — это совершенно другая реперная точка для понимания человеческого.

Есть много исследований роботов. Например, роботов с имитацией искусственной кожи у нас боятся, они пугают и отталкивают — ученые описали это явление как «зловещая долина» — uncanny valley. К такому роботу мы относимся, как к ходячему трупу, зомби. Теспиан у нас пластиковый, «мимишный», и все очень реагируют на его проявление эмоций. Но обратите внимание: у него нет ни мимических мышц, только анимированные глаза. Обычно хватает трех минут с Теспианом, чтобы перестать воспринимать его как машину — ты начинаешь с ним общаться как с живым собеседником. Из этого я понимаю, что все человеческое общение — это, по сути, общение глаз.

— Расскажите подробнее про бои роботов. Кто создает участников этих соревнований?

— Роботов делают русские команды, обычно, это два-три инженера, которые увлекаются робототехникой. Чтобы попасть на соревнования, надо сделать своего робота, который должен соответствовать правилам — регламенту на семь страниц. После утверждения параметров и заявки, можно участвовать в соревнованиях, а там все зависит от качества робота, его защищенности, оружия и умения команды быстро его ремонтировать. Победители прошлого «Бронебота» поехали в Англию и Китай и защищали наш флаг в международном состязании. Этот чемпионат — как «Формула-1» для робототехники: там обкатываются новые форматы и интересные технические решения.

— Какие успехи у русской команды?

— За два года мы достигли многого. Пока в сравнении с иностранцами мы выглядим как слабые команды, но с точки зрения прогресса у нас феноменальные результаты, нам все это говорят. Если мы так плотно будем дальше работать еще два-три года, то наши команды будут постоянно входить в топ-3, топ-5 международных чемпионатов.

— Есть связь между нашими победами на этих чемпионатах и развитием российской науки в целом?

— Это как с технологиями: ты создаешь их, обкатываешь и выводишь на рынок. Так было с лазером — его придумали для очень узкого спектра, а теперь он везде. В этом году с нами сотрудничает министерство обороны. Если им будут интересные технические решения нашей робототехники, они возьмут их себе. Боевые роботы на гусеничном ходу, например, могут пригодиться в работе МЧС — они легко пробираются сквозь завалы.

— Чем отличаются русские роботы в бою?

— У нас интересные технические решения по корпусу, стремимся выжать максимум из техники, даже путем рискованных решений — например, заменить углекислый газ на аргон, чтоб повысить мощность. Но в целом русские роботы в точности отражают русский менталитет. Мы вот думаем, почему у нас отечественные машины все время ломаются? А это наша особенность: роботы у нас технически очень интересные, но часто горят, ломаются, не успевают починиться. Мы любим яркие, сильные технически необычные решения, красивые формы, броские названия, но надежность у нас страдает. И так во всем: танк Т-34 был феноменальным по меркам Второй мировой войны, но был не очень надежным. Русского робота открываешь — там провода так лежат, будто поспал и не расчесался, а в английском все идеально, ровно уложено по линиям… В рабочей зоне у них все на своих местах, у наших — творческий беспорядок. Соревнования нам показывают многое: хочешь стать чемпионом — делай надежного робота, по-другому никак.

— Что будет на шоу? На что похожа битва роботов?

— Роботы будут поднимать друг друга на высоту до 5-6 метров, бить оружием, сражаться, гореть… Во время боя инженеры будут управлять ими дистанционно — в автономный режим мы не можем их отпускать по требованиям безопасности для зрителей. Нам важно, чтобы профессия инженера была интересна людям, поэтому мы делаем из соревнования шоу со спецэффектами, музыкой, светом. К нам приходят фанаты робототехники, болельщики, дети с родителями, а инженеры от этого воодушевляются, понимают, что у них классная профессия.

Бой роботов с участием английской и российской команды состоится в воскресенье, 5 ноября, в Санкт-Петербурге.