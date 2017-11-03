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Технологии
Русская душа роботостроения: что находится внутри отечественных андроидов
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    Русская душа роботостроения: что находится внутри отечественных андроидов

    10:02  3 Ноября 2017
    48

    У русских роботов — русская душа: что находится внутри отечественной робототехники

    В Петербурге прошел первый в мире рэп-баттл между роботом и человеком, на котором побывал корреспондент Федерального агентства новостей. Известный человекоподобный робот Теспиан уже умеет говорить на 88 языках, цитировать Пушкина и Шекспира, а теперь научился еще и фристайлить. В первом состязании с MC Moonstar он проиграл. Пока проиграл, как утверждает генеральный директор «Корпорации роботов» и руководитель чемпионата по боям роботов Игорь Никитин. Как дальше разовьется искусственный интеллект, чему научатся роботы в ближайшее время, почему министерство обороны поддерживает «Бои роботов» и отечественных инженеров и как проявляется русская душа в роботостроении, эксперт рассказал в интервью ФАН.

    — Игорь, ваш соведущий шоу «Бронебот», робот Теспиан, сегодня проиграл в рэп-баттле, но долго ли еще человек будет побеждать в таких состязаниях?

    — B до 2006 года человек еще побеждал в шахматах, а до 2017 года в самой сложной логической игре го... Тем не менее? время идет очень быстро, и я уверен: пройдет 10-15 лет, и роботы легко будут побеждать во фристайле. Нейросети разовьются настолько, что создание рифмы, битов у роботов будет получаться быстро и легко. Теспиан сегодня работал в полуавтоматическом режиме: мы написали ему задания под этот баттл, пропустили тексты через его внутреннюю нейросеть, которая раскидала их по времени и формату, а во время соревнования он реагировал на оппонента и сам выбирал, какой панчлайн выдать.

    — Мы уже хорошо знаем Теспиана по форумам и городским мероприятиям — он все время встречает и развлекает гостей. Как он меняется, как учится, развивается?

    У роботов всегда есть два направления развития: механика и интеллект. С точки зрения механики, Теспиан должен скоро научиться ходить, а с точки зрения искусственного интеллекта, он уже все больше умеет определять лица, эмоции и вести себя как настоящий собеседник. Для полноценного диалога его надо подключать к облачным системам.

    У русских роботов — русская душа: что находится внутри отечественной робототехники

    — Считается, что главное, чем отличается человек — это способностью творить. Но если роботы скоро научатся импровизировать, рифмовать и создавать тексты, то что нам останется?

    До сих пор идет множество дискуссий на эту тему. Когда мы говорим про искусственный интеллект, мы воспринимаем неодушевленный предмет как личность. Но личностью делает нас другое эмоциональный интеллект, способность чувствовать, переживать. Есть теория о том, что эмоции это те реакции, которые возникают не в мозге, а во внутренних органах: почки отвечают за страх, надпочечники за выброс адреналина, печень за агрессию. Этих химических процессов нет в роботе. Сейчас мы можем запрограммировать эмоцию робота, но это будет актерская игра. Как ему на самом деле научиться чувствовать и из эмоций творить это открытый вопрос для ученых. Сможем ли мы переместить разум человека в машину, как в фантастических фильмах? Уже появилась российская разработка Prisma, которая позволяет из фотографии сделать шедевр в стиле известных художников, скажем, стилизацию под Пикассо или Кандинского. Посмотрим, как будет развиваться искусственный интеллект: возможно, мы сможем разделить акт творения на то, что обусловлено логическими предпосылками (скажем, решение уравнения), и то, что предопределено эмоциональной реакцией человека на окружающий мир. Роботы хорошо помогают нам понять, в чем мы люди. Я много общаюсь с роботами, и это мне дает понимание разницы между одушевленными и неодушевленными существами. Знаете, у нас же нет лакмусовой бумажки мы все общаемся с людьми, ну, максимум, с кошками и собаками. А робот это совершенно другая реперная точка для понимания человеческого.

    Есть много исследований роботов. Например, роботов с имитацией искусственной кожи у нас боятся, они пугают и отталкивают ученые описали это явление как «зловещая долина»  uncanny valley. К такому роботу мы относимся, как к ходячему трупу, зомби. Теспиан у нас пластиковый, «мимишный», и все очень реагируют на его проявление эмоций. Но обратите внимание: у него нет ни мимических мышц, только анимированные глаза. Обычно хватает трех минут с Теспианом, чтобы перестать воспринимать его как машину ты начинаешь с ним общаться как с живым собеседником. Из этого я понимаю, что все человеческое общение это, по сути, общение глаз.

    — Расскажите подробнее про бои роботов. Кто создает участников этих соревнований?

    Роботов делают русские команды, обычно, это два-три инженера, которые увлекаются робототехникой. Чтобы попасть на соревнования, надо сделать своего робота, который должен соответствовать правилам регламенту на семь страниц. После утверждения параметров и заявки, можно участвовать в соревнованиях, а там все зависит от качества робота, его защищенности, оружия и умения команды быстро его ремонтировать. Победители прошлого «Бронебота» поехали в Англию и Китай и защищали наш флаг в международном состязании. Этот чемпионат как «Формула-1» для робототехники: там обкатываются новые форматы и интересные технические решения.

    — Какие успехи у русской команды?

    За два года мы достигли многого. Пока в сравнении с иностранцами мы выглядим как слабые команды, но с точки зрения прогресса у нас феноменальные результаты, нам все это говорят. Если мы так плотно будем дальше работать еще два-три года, то наши команды будут постоянно входить в топ-3, топ-5 международных чемпионатов.

    — Есть связь между нашими победами на этих чемпионатах и развитием российской науки в целом?

    Это как с технологиями: ты создаешь их, обкатываешь и выводишь на рынок. Так было с лазером его придумали для очень узкого спектра, а теперь он везде. В этом году с нами сотрудничает министерство обороны. Если им будут интересные технические решения нашей робототехники, они возьмут их себе. Боевые роботы на гусеничном ходу, например, могут пригодиться в работе МЧС они легко пробираются сквозь завалы.

    У русских роботов — русская душа: что находится внутри отечественной робототехники

    — Чем отличаются русские роботы в бою?

    У нас интересные технические решения по корпусу, стремимся выжать максимум из техники, даже путем рискованных решений — например, заменить углекислый газ на аргон, чтоб повысить мощность. Но в целом русские роботы в точности отражают русский менталитет. Мы вот думаем, почему у нас отечественные машины все время ломаются? А это наша особенность: роботы у нас технически очень интересные, но часто горят, ломаются, не успевают починиться. Мы любим яркие, сильные технически необычные решения, красивые формы, броские названия, но надежность у нас страдает. И так во всем: танк Т-34 был феноменальным по меркам Второй мировой войны, но был не очень надежным. Русского робота открываешь там провода так лежат, будто поспал и не расчесался, а в английском все идеально, ровно уложено по линиям… В рабочей зоне у них все на своих местах, у наших творческий беспорядок. Соревнования нам показывают многое: хочешь стать чемпионом делай надежного робота, по-другому никак.

    — Что будет на шоу? На что похожа битва роботов?

    Роботы будут поднимать друг друга на высоту до 5-6 метров, бить оружием, сражаться, гореть… Во время боя инженеры будут управлять ими дистанционно в автономный режим мы не можем их отпускать по требованиям безопасности для зрителей. Нам важно, чтобы профессия инженера была интересна людям, поэтому мы делаем из соревнования шоу со спецэффектами, музыкой, светом. К нам приходят фанаты робототехники, болельщики, дети с родителями, а инженеры от этого воодушевляются, понимают, что у них классная профессия.

    Бой роботов с участием английской и российской команды состоится в воскресенье, 5 ноября, в Санкт-Петербурге.

    Автор: Егвения Авраменко
    #россия #технологии #роботы
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 11:18  03 Ноября 2017
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америки.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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