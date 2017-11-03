Сирия: США формируют «умеренную оппозицию» из боевиков, съезжающихся в Эр-Рукбан

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Москва, 3 ноября. Соединенные Штаты Америки развернули у Эр-Рукбана лагерь, куда съезжаются боевики. Об этом рассказали в российском центре примирения в Сирии.

По данным источника, американские военные формируют из вновь прибывших боевиков «умеренную оппозицию». Об этом российским специалистам сообщили очевидцы.

По словам сирийцев, рядом с лагерем беженцев в Эр-Рукбане, американские военные развернули новый лагерь. В эту местность, как рассказали очевидцы, съезжаются боевики «из Восточного Каламуна, района Умм Эль-Карьятейн и Сирийской пустыни». Военные США формируют из них «умеренную оппозицию». Также источники пояснили, что стоимость найма боевиков в группировках определяется американскими военными в ходе прямого торга с их полевыми командирами.

Ранее сообщалось, что база США в Ат-Танфе мешает доставлять гуманитраную помощь десяткам тысяч беженцев Сирии.

Напомним, Газета.ru писала, США отнекиваются от обвинений Минобороны РФ по ситуации в лагере Эр-Рукбан.