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Новости Сирии
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Украина
Украинские десантники раскритиковали командование за смену беретов
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    Украинские десантники раскритиковали командование за смену беретов

    8:00  3 Ноября 2017  /обновлено: 8:17  03 Ноября 2017
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    Украинские десантники раскритиковали командование за смену беретов

    Киев, 3 ноября. Военнослужащие Высокомобильных десантных войск (ВДВ) ВС Украины раскритиковали решение руководства сменить цвет беретов с голубого на бордовый. Мнение десантников приводят украинские СМИ.

    СМИ поинтересовались у военнослужащих, одобряют ли они решение командования изменить цвет форменных беретов. Десантники отметили, что руководство «занято не тем делом» и посоветовали командованию больше работать над подготовкой бойцов и снабжением тыла.

    «Казармы без отопления, с дырявыми окнами, крыши текут. А они головы ломают, какой бы цвет беретов придумать вместо голубого», — приводят мнение одного из военнослужащих СМИ.

    Другие десантники отметили, что не стоит «декоммунизировать» традицию и символ десантных войск.

    Напомним, ранее командование ВДВ ВС Украины заменило голубые береты на бордовые. Изменение объяснили тем, что голубые головные уборы используются лишь в семи государствах, в то время как бордовые береты носят десантники 59 стран.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #вдв #берет
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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