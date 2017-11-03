«Поставят скорбный лайк»: украинские радикалы боятся за свою жизнь

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Киев, 3 ноября. После убийства боевика АТО Амины Окуевой ее соратники опасаются за свою жизнь и боятся выходить на улицу.

До активистов, волонтеров и радикалов, поддерживающих нынешнюю украинскую власть, на самом деле никому нет дела. Их не станут защищать и быстро забудут, приводит слова руководителя волонтерской организации «Центр поддержки аэроразведки в зоне АТО» Марины Берлинской интернет-издание «НьюИнформ».

По ее словам, если активист успел стать известным, то максимальной реакцией на его гибель станут репосты и лайки в социальных сетях.

«Напишут пост, сделают твит, поставят скорбный лайк», — сказала она.

Берлинская рассказала, что сегодня она и ее сторонники боятся выходить на улицу и ждут опасности с любой стороны, как от противников режима Порошенко, так и от «своих».

Ее поддержал и пресс-секретарь запрещенной в России организации «Правый сектор»1 Артем Скоропадский.

«Нас всех убьют», — констатировал он.

Напомним, в начале неделе под Киевом автомобиль, в котором ехала Амина Окуева и ее супруг Адам Осмаев, обстреляли неизвестные. В результате атаки Окуева погибла, Осмаев получил ранения. 1 ноября прошли похороны Окуевой на Краснопольском кладбище в Днепре (бывший Днепропетровск).

1 Организация запрещена на территории РФ.