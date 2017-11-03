Volkswagen намерен купить долю в «Группе ГАЗ» для расширения сотрудничества

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Москва, 3 ноября. Грузовое подразделение немецкого концерна Volkswagen AG - Volkswagen Truck and Bus подписало договор о намерениях с «Группой ГАЗ», предусматривающий расширение сотрудничества во многих сферах.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с планами сторон. По его словам, в качестве примера такого сотрудничества компании опираются на опыт немецкого автоконцерна Daimler и ПАО «КАМАЗ», где иностранной компании принадлежит 15% акций российского производителя, автоконцерны совместно работают как над автомобилями Mercedes-Benz, так и над «КАМАЗами».

Генеральный директор Volkswagen Truck & Bus Андреас Реншлер подтвердил, что стороны обсуждают различные возможности, в том числе поставку «Группе ГАЗ» кабины грузовиков с завода VW в Бразилии или, к примеру, объединение Volkswagen Crafter или MAN TGE и «Газели» на одной платформе.

На вопрос о покупке Volkswagen доли в компании «ГАЗ», Реншлер ответил, что «это мы тоже рассмотрим».

В группе «ГАЗ» отказались от комментариев, в Volkswagen не смогли оперативно дать комментарий.

Ранее сообщалось, что Volkswagen отказывается продавать свои грузовики в Крыму из-за санкций.