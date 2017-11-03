Банкроты в России стали более молодыми и закредитованными

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Москва, 3 ноября. За два года действия закона о банкротстве физических лиц потенциальные банкроты помолодели на 15 лет. Об этом со ссылкой на Национальный центр банкротств (НЦБ) сообщают «Известия».

По данным издания, за два года возраст потенциального банкрота снизился с 37 до 22 лет, а количество невыплаченных ими долгов выросло с 1 — 2 до 3 — 4. Изменилась и структура задолженности. Теперь долги перед микрофинансовыми организациями начали преобладать над банковскими кредитами.

Эксперты отмечают, что омоложение должников приведет к тому, что суды станут чаще принимать решение о банкротстве граждан. Это повлечет ужесточение требований к платежеспособности клиентов со стороны банков.

Напомним, закон о банкротстве вступил в силу 1 октября 2015 года. За время его действия банкротами признаны 34 тысячи человек, что составляет всего 5% от числа потенциально несостоятельных граждан. Общая сумма задолженности потенциальных банкротов на 1 сентября текущего года достигла 28,9 млрд рублей.