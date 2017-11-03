СМИ узнали о закрытых переговорах с Украиной по Ан-124 «Руслан»

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Москва, 03 ноября. Москва и Киев ведут закрытые переговоры по продлению летной годности самолетов Ан-124 «Руслан». Об этом сообщает «Коммерсант».

Как стало известно изданию, переговоры могут увенчаться успехом, ведь если украинский ГП «Антонов», который является держателем сертификатов на «Русланы», прекратит продлевать летную годность самолетов, то российское КБ Ильюшина ответит зеркальными мерами.

Дело в том, что на вооружении ВВС Незалежной находятся транспортные самолеты Ил-76МД, которым также нужно продлевать сертификаты летной годности, что может делать только российское конструкторское бюро.

Таким образом, резюмирует издание, стороны смогут найти компромисс, и российская компания «Волга-Днепр», в парке которой находятся 12 крупнейших в мире серийных грузовых самолетов, не будет поставлена в трудное положение.

В то же время, как пояснил осведомленный источник «Коммерсанта», договоренность между Москвой и Киевом может быть достигнута только в том случае, если против по политическим мотивам не выступит Верховная рада.

