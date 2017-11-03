«Рейтинг давно стремился к нулю»: в Сети обсуждают импичмент Порошенко

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Эр-Рияд, 3 ноября. За время визита президента Украины Петра Порошенко в Саудовскую Аравию в стране произошел переворот. Как считает украинский политик и блогер Владимир Олейник, украинский лидер улетел президентом, а вернулся фактически под домашний арест.

Как добавил Олейник в Facebook, рейтинг Порошенко давно стремится к нулю. Результаты опроса два месяца назад показали, что за него проголосовали бы всего 4% населения.

Пользователи социальных сетей также соглашаются с мнением политика. «Скоро для Украины будет нормой два переворота в день», — прокомментировал Николай Репников. «Логичная цепочка», — согласилась Светлана Лана. Есть и те, кто требует более жестких мер в отношении Порошенко.

Ранее Олейник рассказал, как лишить власти президента Украины. «Здесь надо плясать от печки. В Конституции Украины, принятой в 1996 году, импичмент президенту прописан как одно из условий отстранения от должности. Но для того, чтобы провести импичмент, необходим закон об этом импичменте», — прокомментировал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.