Ученые рассказали, почему первой в космос отправили дворняжку Лайку

В Избранное

Москва, 3 ноября. Ученые выбрали для первого полета в космос дворняжку по кличке Лайка из-за фотогеничной внешности и небольших габаритов. Об этом со ссылкой на тренировавшую собаку биолога Института медико-биологических проблем РАН Адилью Котовскую сообщает Phys.org.

Котовская отметила, что Лайка имела интересную внешность и подходящие для космического аппарата габариты. Кроме того, собака была очень находчива и отличалась спокойным характером.

Биолог отметила, что в космос отправляли только самок, поскольку им нужно меньше места, чем самцам.

«Мы выбирали самок по той причине, что им не нужно поднимать ногу, чтобы справлять свои естественные потребности, благодаря чему собаке потребуется меньше жизненного пространства, чем псу, — Сообщила Котовская. — Кроме того, мы выбирали дворняжек по той причине, что они менее капризны и более находчивы, чем породистые собаки».

Биолог рассказала, что в процессе тренировок собак постепенно приучали к длительному нахождению в стесненном пространстве. Для этого будущих космонавток последовательно помещали в клетки все меньшего размера. Кроме того, собак приучали к действию перегрузок на центрифугах и шуму летящей ракеты, сообщает телеканал «360».

К сожалению, Лайка не пережила полет в космос. Из-за ошибки в проектировании в космическом аппарате начала повышаться температура, и собака погибла. Котовская отмечает, что смерть Лайки тяжело переживала вся команда. Но ошибки проектирования были учтены и отправившиеся 19 августа 1960 года в космос Белка и Стрелка благополучно вернулись на Землю.