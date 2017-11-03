Экспорт пшеницы из РФ вырос почти на четверть

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Москва, 03 ноября. За десять месяцев 2017-го года Россия увеличила поставки пшеницы за рубеж почти на 23%.

Как сообщают «Известия», в абсолютных величинах рост составил до 10,6 миллионов тонн. При этом в целом экспорт зерновых увеличился до 28%, или до 16,4 миллионов тонн.

Всего же, по данным федерального министерства сельского хозяйства, в текущем году в России планируют собрать 130 миллионов тонн зерновых и экспортировать 45 миллионов тонн.

Как считают эксперты, это позволит нашей стране вернуть себе лидерство по экспорту зерновых, упущенное годом ранее. Напомним, что в 2016-м Россия поставила на внешний рынок 27,1 млн тонн пшеницы.

Добавим, что, несмотря на хороший урожай, рядовым потребителям внутри страны не стоит ждать падения розничных цен ввиду того стоимость зерна составляет всего около 25% от цены на хлеб.