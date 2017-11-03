Правительство вернуло антитабачную концепцию Минздраву на доработку

В Избранное

Москва, 3 ноября. Правительство вернуло антитабачную концепцию в Минздрав с замечаниями юридического и технического характера.

Антитабачную концепцию Минздрава на 2017 - 2020 годы «не пропустил» департамент социального развития, предъявивший к проекту ряд замечаний технического и юридического характера. Об этом со ссылкой на источники в правительстве и табачной отрасли сообщает РБК.

Департаменту не понравилось отсутствие в концепции критериев оценки ее эффективности и результатов реализации инициативы в период с 2010 по 2015 годы. Кроме того в проекте концепции не оказалось информации, подтверждающей необходимость усиления контроля над исполнением запрета на продажу сигарет несовершеннолетним.

В министерстве назвали возврат документа «рабочим моментом» и сообщили, что учтут замечания правительства.

Напомним, ранее телеканал «360» сообщил, что Минздрав предложил увеличить стоимость табачной продукции на 10%. Новшество может коснуться обычных сигарет и электронных никотиновых устройств.