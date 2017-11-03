Трамп считает, что к делу о «связях с Россией» привели советы Кушнера

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Вашингтон, 3 ноября. Президент США Дональд Трамп винит своего зятя Джареда Кушнера и команду юристов в недальновидных советах, которые привели к назначению спецпрокурором по делу о «связях с Россией» Роберта Мюллера. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает Vanity Fair.

Недовольство Трампа вызвали действия команды его юристов, которые допустили, чтобы расследование Роберта Мюллера «зашло так далеко». Также глава Белого дома в разговоре с бывшим главным стратегом администрации президента США Стивеном Бэнноном пожаловался, что его советник и зять Джаред Кушнер советовал уволить экс-главу ФБР Джеймса Коми и бывшего советника Майкла Флина. Эти отставки привели к началу расследования Роберта Мюллера, сообщает Газета.ru.

Другой источник издания отметил, что Трамп согласился, когда бывший советник его предвыборного штаба Роджер Стоун назвал плохими советы Кушнера.

Напомним, ранее сообщалось, что юристы Дональда Трампа пытались отправить его зятя и советника Джареда Кушнера в отставку из-за возможных связей с «россиянами».