Без отопления на Украине остаются дома, больницы, школы и целые города

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Киев, 3 ноября. На Украине из-за долгов и изношенности сетей отопление не поступает в дома, больницы и учебные заведения ряда регионов и целые города. Об этом сообщает RT.

По данным издания, без отопления остаются 234 дома в Киеве. В некоторых домах в столице Украины также нет горячей воды. Полностью от отопления отрезан город Славутич в Киевской области. Фрагмент ведущего в него газопровода из-за долгов городского бюджета за газ перед НАК «Нафтогаз Украины» удалили еще 10 октября.

Отопление до сих пор не дали в жилые дома и социальные объекты города Нежина в Черниговской области. В школах Павлограда по причине низкой температуры в классах на 15 минут сокращены уроки. Из-за отсутствия отопления в школах досрочные каникулы с 25 октября объявлены в Днепропетровской области Украины.

Одной из причин срыва начала отопительного сезона издание называет изношенность сетей отопления, более 70% которых нуждаются в замене. Кроме того, население страны не имеет возможность оплачивать счета за отопление, а бюджет не в силах обеспечить гражданам положенные субсидии . По данным издания, на 1 октября на субсидии на оплату услуг ЖКХ государству требовался 71 млрд гривен, в то время как в бюджете на них заложено 61 млрд гривен.