Россия внесла в СБ ООН проект о продлении мандата по расследованию химатак в Сирии

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Нью-Йорк, 3 ноября. Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект о продлении мандата миссии всемирной организации по расследованию химических атак в Сирии. Согласно проекту резолюции, Россия предлагает направить экспертов в Хан-Шейхун и на авиабазу Шейрат для проведения полноценного расследования инцидента, произошедшего 4 апреля этого года.

Предложенный Россией документ предусматривает продление работы экспертов совместного механизма ООН И ОЗХО в Сирии до мая 2018 года с возможностью дальнейшего обновления мандата.

Кроме того, российские дипломаты предложили направить экспертов для работы в сирийском городе Хан-Шейхуне, а также на авиабазе Шайрат. В задачу этих экспертов будет входить расследование инцидента с применением химического оружия, которые имел место 4 апреля.

Также еще одна группа следователей должна будет собрать доказательства на авиабазе Шайрат, которые подтвердят или опровергнут версию о том, что использованный в Хан-Шейхуне зарин якобы хранился на сирийской авиабазе.