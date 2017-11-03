Пучдемон потребовал от Испании освободить всех арестованных каталонских политиков

В Избранное

Барселона, 3 ноября. Отстраненный от должности главы Каталонии Карлес Пучдемон назвал действие властей Испании «покушением на демократию» и потребовал от них освободить всех каталонских политиков, которые были арестованы в связи с провозглашением независимости региона.

В интервью каталонскому телевидению политик назвал решение властей Испании «покушением на демократию» и «ударом по выборам» в каталонский парламент, которые назначены на 21 декабря.

Как сообщают «Известия», мэр Барселоны Ада Колау также призвала политиков к борьбе за освобождение всех «политических заключенных» и отмену действия 155-й статьи конституции.

В четверг прокурор Испании потребовал объявить в розыск и выдать международный ордер на арест Пучдемона и четырех министров распущенного кабинета министров Каталонии, которые не явились на заседание в Национальной судебной палате в Мадриде.