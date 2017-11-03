МИД Сербии пригрозил выслать украинского посла за русофобские заявления
Белград, 3 ноября. МИД Сербии назвал «недопустимыми и непристойными» многочисленные антисербские и русофобские заявления посла Украины в Белграде Александра Александровича. Госсекретарь ведомства Ивица Тончев призвал МИД Украины указать послу на недопустимость его поведения, иначе Белград будет вынужден «предпринять необходимые в таких случаях шаги».
«Апеллируем к министерству иностранных дел Украины и правительству Украины указать ему на недопустимость подобного поведения, чтобы не вынуждать нас предпринять шаги, обычные в таких случаях», — говорится в заявлении МИД Сербии.
В сообщении отмечается, что сербским дипломатам кажется, что «не всех устраивает» то, что «Сербия проводит сбалансированную, корректную и последовательную политику».
«Главная роль посла — делать все для развития двусторонних отношений. Посол Украины Александр Александрович, видимо, постоянно об этом забывает, поскольку вся его деятельность сводится к бесплодным попыткам разрушить отношения Сербии с Российской Федерацией», — говорится в документе.
Как уточняется в заявлении, МИД Сербии, в частности, возмутили высказывания Александровича относительно того, что страна «является инструментом в руках России», которая таким образом пытается уничтожить Европу. Помимо этого, сербских дипломатов задели слова о якобы вмешательстве сербских экстремистов в попытку госпереворота в Черногории.