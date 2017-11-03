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Россия
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Политика
МИД Сербии пригрозил выслать украинского посла за русофобские заявления
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    МИД Сербии пригрозил выслать украинского посла за русофобские заявления

    1:34  3 Ноября 2017
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    МИД Сербии обвинил украинского посла в попытке рассорить Белград с Москвой

    Белград, 3 ноября. МИД Сербии назвал «недопустимыми и непристойными» многочисленные антисербские и русофобские заявления посла Украины в Белграде Александра Александровича. Госсекретарь ведомства Ивица Тончев призвал МИД Украины указать послу на недопустимость его поведения, иначе Белград будет вынужден «предпринять необходимые в таких случаях шаги».

    «Апеллируем к министерству иностранных дел Украины и правительству Украины указать ему на недопустимость подобного поведения, чтобы не вынуждать нас предпринять шаги, обычные в таких случаях», — говорится в заявлении МИД Сербии.

    В сообщении отмечается, что сербским дипломатам кажется, что «не всех устраивает» то, что «Сербия проводит сбалансированную, корректную и последовательную политику». 

    «Главная роль посла — делать все для развития двусторонних отношений. Посол Украины Александр Александрович, видимо, постоянно об этом забывает, поскольку вся его деятельность сводится к бесплодным попыткам разрушить отношения Сербии с Российской Федерацией», — говорится в документе.

    Как уточняется в заявлении, МИД Сербии, в частности, возмутили высказывания Александровича относительно того, что страна «является инструментом в руках России», которая таким образом пытается уничтожить Европу. Помимо этого, сербских дипломатов задели слова о якобы вмешательстве сербских экстремистов в попытку госпереворота в Черногории. 

    МИД Сербии обвинил украинского посла в попытке рассорить Белград с Москвой

    Автор: Олеся Волкова
    #украина #сербия #тончев #александрович
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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