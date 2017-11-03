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Россия
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Общество
И пришел Дракула: новый ледовый мюзикл с кровавым оттенком потряс петербуржцев. ФАН-ТВ
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    И пришел Дракула: новый ледовый мюзикл с кровавым оттенком потряс петербуржцев. ФАН-ТВ

    1:27  3 Ноября 2017  /обновлено: 1:27  03 Ноября 2017
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    Ледовый дворец в Санкт-Петербурге распахнул двери для зрителей масштабного шоу «Дракула. История вечной любви». В основу красочного мюзикла лег легендарный роман Брэма Стокера, однако здесь сюжет, полный романтики и драматизма, развернулся прямо на ледовой арене. В качестве актеров на сцену вышли российские звезды фигурного катания. Само шоу существует уже более двух лет, однако только сейчас, по признанию организаторов, постановка достигла того уровня и размаха, когда ее можно назвать грандиозной. Съемочная группа ФАН-ТВ наблюдала за ледяным театром.

    Роль Мины, возлюбленной девушки кровавого графа, в мюзикле играет Анастасия Мартюшова, чемпионка России и мира по фигурному катанию среди юниоров в 2009 году. Корреспонденты ФАН-ТВ предложили фигуристке сравнить ее участие в постановке со сценической деятельностью классических артистов.

    – Это, конечно, сложнее. Потому что нам еще приходится делать очень сложные технические элементы, особенно в парном катании. Меня выбрасывают вверх, просто в воздух. И мне приходится прыгать, вращаться, это всё, естественно, нужно обыгрывать, потому что сегодня придет очень-очень много зрителей, и каждому надо подарить эмоции. Это, конечно, сложно, но в этом и есть интрига всего шоу.

    И пришел Дракула: новый ледовый мюзикл с кровавым оттенком потряс петербуржцев. ФАН-ТВ

    Нужно сказать, что мюзикл еще до своего показа в таком статусе успел изрядно нашуметь. Организаторы посулили зрителям головокружительны трюки, спецэффекты, безупречно подобранную музыку и световое шоу, то есть полное погружение в мрачную Трансильванию, обиталище главного вампира всех времен и народов. Креативный продюсер ICE VISION (этот продюсерский центр много лет специализируется на ледовых шоу) Станислав Корчевский в беседе с ФАН-ТВ до начала представления заявил, что ожидается аншлаг:

    – Мы решили скрестить два уникальных жанра и начали сами писать песни. У нас замечательный композитор Алексей Галинский, мы делаем это честно, не пытаясь подстроиться под какую-то аудиторию, не пытаясь кому-то подражать. И, очень надеюсь, у нас это получается. Солисты нашего шоу – Анастасия Мартюшова и Константин Гаврин. Их очень трудно выловить не то чтобы в Питере – в России! Они колесят по всему миру постоянно. И, насколько я знаю, их выходные в год можно по пальцам пересчитать. Большая честь, что сегодня они с нами. Ну, а Дракула – это очень романтичный и мистический образ. И нам показалось, что это будет интересно еще кому-то, кроме нас. И сегодня мы ожидаем полный зал.

    И пришел Дракула: новый ледовый мюзикл с кровавым оттенком потряс петербуржцев. ФАН-ТВ

    Действительно, с количеством зрителей организаторы не промахнулись. Трибуны Ледового Дворца были заполнены практически до отказа. Возможно, свою роль сыграло то, что показ мюзикла в Северной столице был приурочен к празднованию Хэллоуина. Впрочем, это было сделано непреднамеренно. В свою очередь, композитор мюзикла Алексей Галинский вполне осознанно старался избежать любых вампирских ярлыков:

    – Так как про Дракулу все давным-давно всё знают – он такой страшный вампир, – значит, должны быть орган и колокола. Поэтому главным требованием к себе у меня было сделать меньше органа, меньше стереотипного подхода к вампирам. Получилась очень длинная, увлекательная, сложная работа. Масса всего, и это растянулось на несколько лет – мы работаем уже два или три года. Но за все это время ничего, кроме положительных эмоций, я вспомнить не могу. Сложно, но очень интересно, особенно когда работаешь с такими интересными артистами – как вокальными, так и артистами фигурного катания. Большое счастье работать в таком проекте! Совершенно недавно мы с Иваном Ивановичем Охлобыстиным озвучили роль Ван Хельсинга: прекрасный актер, человек, который сам по себе такая фигура – куда её ни вставь, всё становится хорошо! Александр Красовицкий (лидер группы Animal ДжаZ), Хелависа (солистка группы «Мельница») – с ними мы тоже записали песни. Отлично поработали? и результат говорит сам за себя: поклонники Animal ДжаZ и Хелависы довольны, значит, и артист справился, и мы справились.

    И пришел Дракула: новый ледовый мюзикл с кровавым оттенком потряс петербуржцев. ФАН-ТВ

    Примечательно, что исполнитель главной роли – призер серии Гран При среди юниоров Константин Гаврин – свой образ не жалует. Амплуа кровавого графа Дракулы ему чуждо, но при этом титулованный фигурист вжился в роль и даже получает удовольствие от участия в таком масштабном шоу. Секретами противоречия Константин Гаврин поделился с корреспондентами ФАН-ТВ:

    – Опыт выступлений в шоу огромный – десять лет. Поэтому я уже катал разные образы, очень много разных. В основном, принцы, очень много постановок было «принц – принцесса» и так далее. Но были и женские роли, и всяческие животные: и лисички, и собачки, и все подряд. А здесь мне все нравится со стороны, но не нравится этот образ внутри меня. То есть, я его к себе не подпускаю. Я вживаюсь в роль полностью, но как только шоу заканчивается – смываю грим, и всё. Меня Дракула не интересует. Я не фанат чернухи, вампиров и так далее. Я верующий человек, поэтому стараюсь абстрагироваться от этого.

    И пришел Дракула: новый ледовый мюзикл с кровавым оттенком потряс петербуржцев. ФАН-ТВ

    – А на сцене, в таком случае, вы получаете какое-то удовольствие от процесса?

    – Полностью. В этом-то и заключается опыт: я могу на сцене получить 100 %, вжиться в роль, но потом из нее выйти.

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    В любом случае, погрузить большинство зрителей в готическую атмосферу артистам и организатором удалось. Своей реакцией на масштабное шоу зрители поделились с корреспондентами ФАН-ТВ.

    – Классно очень, феерично, на самом деле. Красочно, нам очень понравилось, – единодушно отозвались Александр и Анна.

    И пришел Дракула: новый ледовый мюзикл с кровавым оттенком потряс петербуржцев. ФАН-ТВ

    Максим на грандиозное шоу привел дочку Аню.

    – Очень хорошо, понравилось всё. Сначала даже было очень страшно, потому что я трусиха, – улыбаясь, поделилась девочка.

    – Нам нравится фигурное катание, поэтому пришли посмотреть. Всё очень замечательно, красиво, – дополнил ее отец.

    И пришел Дракула: новый ледовый мюзикл с кровавым оттенком потряс петербуржцев. ФАН-ТВ

    Анастасия, другая собеседница ФАН-ТВ, призналась, что подобные мероприятия посещает нечасто, да и на этот раз в Ледовом дворце оказалась исключительно из вежливости к пригласившим друзьям. Однако такое ледовое шоу вполне может заставить девушку пересмотреть свои взгляды:

    – Я, конечно, под таким впечатлением! Захватывает это напряжение, страх, вампиры. Очень здорово, красивые элементы делают фигуристы. Я потрясена!

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    Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

    Автор: Евгения Исаева; Андрей Ивашин
    #россия #петербург
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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