И пришел Дракула: новый ледовый мюзикл с кровавым оттенком потряс петербуржцев. ФАН-ТВ

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Ледовый дворец в Санкт-Петербурге распахнул двери для зрителей масштабного шоу «Дракула. История вечной любви». В основу красочного мюзикла лег легендарный роман Брэма Стокера, однако здесь сюжет, полный романтики и драматизма, развернулся прямо на ледовой арене. В качестве актеров на сцену вышли российские звезды фигурного катания. Само шоу существует уже более двух лет, однако только сейчас, по признанию организаторов, постановка достигла того уровня и размаха, когда ее можно назвать грандиозной. Съемочная группа ФАН-ТВ наблюдала за ледяным театром.

Роль Мины, возлюбленной девушки кровавого графа, в мюзикле играет Анастасия Мартюшова, чемпионка России и мира по фигурному катанию среди юниоров в 2009 году. Корреспонденты ФАН-ТВ предложили фигуристке сравнить ее участие в постановке со сценической деятельностью классических артистов.

– Это, конечно, сложнее. Потому что нам еще приходится делать очень сложные технические элементы, особенно в парном катании. Меня выбрасывают вверх, просто в воздух. И мне приходится прыгать, вращаться, это всё, естественно, нужно обыгрывать, потому что сегодня придет очень-очень много зрителей, и каждому надо подарить эмоции. Это, конечно, сложно, но в этом и есть интрига всего шоу.

Нужно сказать, что мюзикл еще до своего показа в таком статусе успел изрядно нашуметь. Организаторы посулили зрителям головокружительны трюки, спецэффекты, безупречно подобранную музыку и световое шоу, то есть полное погружение в мрачную Трансильванию, обиталище главного вампира всех времен и народов. Креативный продюсер ICE VISION (этот продюсерский центр много лет специализируется на ледовых шоу) Станислав Корчевский в беседе с ФАН-ТВ до начала представления заявил, что ожидается аншлаг:

– Мы решили скрестить два уникальных жанра и начали сами писать песни. У нас замечательный композитор Алексей Галинский, мы делаем это честно, не пытаясь подстроиться под какую-то аудиторию, не пытаясь кому-то подражать. И, очень надеюсь, у нас это получается. Солисты нашего шоу – Анастасия Мартюшова и Константин Гаврин. Их очень трудно выловить не то чтобы в Питере – в России! Они колесят по всему миру постоянно. И, насколько я знаю, их выходные в год можно по пальцам пересчитать. Большая честь, что сегодня они с нами. Ну, а Дракула – это очень романтичный и мистический образ. И нам показалось, что это будет интересно еще кому-то, кроме нас. И сегодня мы ожидаем полный зал.

Действительно, с количеством зрителей организаторы не промахнулись. Трибуны Ледового Дворца были заполнены практически до отказа. Возможно, свою роль сыграло то, что показ мюзикла в Северной столице был приурочен к празднованию Хэллоуина. Впрочем, это было сделано непреднамеренно. В свою очередь, композитор мюзикла Алексей Галинский вполне осознанно старался избежать любых вампирских ярлыков:

– Так как про Дракулу все давным-давно всё знают – он такой страшный вампир, – значит, должны быть орган и колокола. Поэтому главным требованием к себе у меня было сделать меньше органа, меньше стереотипного подхода к вампирам. Получилась очень длинная, увлекательная, сложная работа. Масса всего, и это растянулось на несколько лет – мы работаем уже два или три года. Но за все это время ничего, кроме положительных эмоций, я вспомнить не могу. Сложно, но очень интересно, особенно когда работаешь с такими интересными артистами – как вокальными, так и артистами фигурного катания. Большое счастье работать в таком проекте! Совершенно недавно мы с Иваном Ивановичем Охлобыстиным озвучили роль Ван Хельсинга: прекрасный актер, человек, который сам по себе такая фигура – куда её ни вставь, всё становится хорошо! Александр Красовицкий (лидер группы Animal ДжаZ), Хелависа (солистка группы «Мельница») – с ними мы тоже записали песни. Отлично поработали? и результат говорит сам за себя: поклонники Animal ДжаZ и Хелависы довольны, значит, и артист справился, и мы справились.

Примечательно, что исполнитель главной роли – призер серии Гран При среди юниоров Константин Гаврин – свой образ не жалует. Амплуа кровавого графа Дракулы ему чуждо, но при этом титулованный фигурист вжился в роль и даже получает удовольствие от участия в таком масштабном шоу. Секретами противоречия Константин Гаврин поделился с корреспондентами ФАН-ТВ:

– Опыт выступлений в шоу огромный – десять лет. Поэтому я уже катал разные образы, очень много разных. В основном, принцы, очень много постановок было «принц – принцесса» и так далее. Но были и женские роли, и всяческие животные: и лисички, и собачки, и все подряд. А здесь мне все нравится со стороны, но не нравится этот образ внутри меня. То есть, я его к себе не подпускаю. Я вживаюсь в роль полностью, но как только шоу заканчивается – смываю грим, и всё. Меня Дракула не интересует. Я не фанат чернухи, вампиров и так далее. Я верующий человек, поэтому стараюсь абстрагироваться от этого.

– А на сцене, в таком случае, вы получаете какое-то удовольствие от процесса?

– Полностью. В этом-то и заключается опыт: я могу на сцене получить 100 %, вжиться в роль, но потом из нее выйти.

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В любом случае, погрузить большинство зрителей в готическую атмосферу артистам и организатором удалось. Своей реакцией на масштабное шоу зрители поделились с корреспондентами ФАН-ТВ.

– Классно очень, феерично, на самом деле. Красочно, нам очень понравилось, – единодушно отозвались Александр и Анна.

Максим на грандиозное шоу привел дочку Аню.

– Очень хорошо, понравилось всё. Сначала даже было очень страшно, потому что я трусиха, – улыбаясь, поделилась девочка.

– Нам нравится фигурное катание, поэтому пришли посмотреть. Всё очень замечательно, красиво, – дополнил ее отец.

Анастасия, другая собеседница ФАН-ТВ, призналась, что подобные мероприятия посещает нечасто, да и на этот раз в Ледовом дворце оказалась исключительно из вежливости к пригласившим друзьям. Однако такое ледовое шоу вполне может заставить девушку пересмотреть свои взгляды:

– Я, конечно, под таким впечатлением! Захватывает это напряжение, страх, вампиры. Очень здорово, красивые элементы делают фигуристы. Я потрясена!

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