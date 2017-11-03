Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Разведку у границ России на минувшей неделе вели 14 летательных аппаратов
Украина
Завод Порошенко попал под надзор НАБУ после махинаций с госзакупками
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Завод Порошенко попал под надзор НАБУ после махинаций с госзакупками

    1:16  3 Ноября 2017
    71

    Антикоррупционное бюро проверяет деятельность завода Порошенко

    Москва, 3 ноября. Соломенский районный суд Киева предоставил сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) временный доступ к документам завода, принадлежащего структурам президента Петра Порошенко. 

    Как сообщает Liga.net со ссылкой на определение суда, предприятие фигурирует в деле о закупке погранслужбой Украины бронемашин «Тритон» по завышенным ценам. Машины были приобретены в 2015 году у завода «Кузня на Рыбальском», который принадлежит Порошенко и депутату Рады Игорю Кононенко.

    Антикоррупционное бюро проверяет деятельность завода Порошенко

    Согласно материалам суда, распоряжением Кабмина была предусмотрена закупка Харьковским пограничным отрядом 34 единиц «боевых дистанционных модулей». Стоимость закупки составила 161,5 млн гривен. То есть каждая единица должна была обойтись в 4,75 млн гривен. Однако фактически стоимость одной единицы «Тритон-0103» составила 14,876 млн гривен.

    Отмечается также, что закупленная техника была неспособна выполнять поставленные задачи в полном объеме, и бронемашины в 2016 году не использовались по назначению.

    Автор: Олеся Волкова
    #украина #порошенко #коррупция #госзакупки #кононенко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
      25772

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин обсудил с Макроном политическое урегулирование конфликта в Сирии

        Путин обсудил с Макроном политическое урегулирование конфликта в Сирии

        23:00   2 Ноября 2017
        224
        Россия представит свой проект резолюции о продлении мандата СМР в Сирии

        Россия представит свой проект резолюции о продлении мандата СМР в Сирии

        14:57   2 Ноября 2017
        361
        В Минобороны РФ объяснили, почему ВВС Сирии не могли совершить химатаку в Хан-Шейхуне

        В Минобороны РФ объяснили, почему ВВС Сирии не могли совершить химатаку в Хан-Шейхуне

        14:13   2 Ноября 2017
        468
        Клинцевич предположил, что блокировка ФАН — первая ласточка в войне Google против российских СМИ

        Клинцевич предположил, что блокировка ФАН — первая ласточка в войне Google против российских СМИ

        13:23   2 Ноября 2017
        707