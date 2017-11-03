Гройсман подарил премьер-министру Канады носки
Оттава, 3 ноября. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе своего визита в Канаду во главе украинской делегации подарил своему канадскому коллеге Джастину Трюдо набор разноцветных носков. Об этом сообщает замминистра экономического развития и торговли Наталья Микольская.
Как сообщает, Трюдо была вручена подарочная коробка, в которую положили несколько пар разноцветных носков, пишет «Газета.ru». Пока нет информации о том, как Трюдо отреагировал на подарок.
«Много пишут о носках Джастина Трюдо. Теперь в его коллекции есть носки, сделанные на Украине. С Владимиром Гройсманом продвигаем экспорт Министерства экономического развития и торговли», — написала Микольская.
Напомним, что Трюдо известен своим пристрастием к носкам яркой расцветки, которые он надевает даже со строгими костюмами. Яркие носки стали визитной карточкой канадского премьер-министра, который старается надеть носки, которые подчеркивает определенное событие. Так, в «день «Звездных войн» Трюдо пришел на встречу со своей ирландской коллегой в носках с изображением дроидов из знаменитой киносаги. А на встрече с руководством НАТО он продемонстрировал носки с изображением логотипа альянса. Также хорошо известны «патриотические» носки Трюдо с изображение кленового листа.
багато пишуть про шкарпетки @JustinTrudeau .Тепер в його колекції є #MadeInUkraine . З @VGroysman просуваємо ???????? експорт @mineconomdev ???????????????? pic.twitter.com/16ghAmEhP9— Nataliya Mykolska (@mykolska) November 2, 2017