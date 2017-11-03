Канделаки рассказала, почему приветствует выдвижение Собчак в президенты

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Москва, 3 ноября. Участие Ксении Собчак в президентской гонке привлечет на выборы самых молодых избирателей, которые, возможно, и не заинтересовались бы этим событием без нее. Такое мнение высказала генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Канделаки отметила, что в предстоящих выборах будут участвовать милленниалы: люди, которым в январе-феврале исполнится 18. По ее мнению, они могли бы и вовсе не заинтересоваться выборами, «если бы не появились такие кандидаты».

«Поэтому появление Ксении в качестве кандидата — это здорово, это дает разнообразие, драйв и возможность тем, кто, возможно, никогда бы о выборах и не задумался, задуматься о выборах», — заявила ведущая в эфире российского канала.

При этом она призвала молодежь отнестись к предстоящим выборам со всей ответственностью и «не поддаваться на шутливый тон Telegram-каналов и многих СМИ».

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила о своих планах участвовать в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года. Как сообщала «Газета.ру», Собчак назвала себя кандидатом «Против всех».