Вдова Сергея Бодрова впервые после гибели мужа дала интервью

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Москва, 3 ноября. Вдова Сергея Бодрова-младшего Светлана дала первое интервью после смерти мужа, рассказав о том, как познакомилась со своим супругом и почему ее возмутили слова Александра Любимова, произнесенные им в документальном фильме Юрия Дудя.

Бодрова в интервью Colta.ru рассказала, что Александр Любимов, никогда не был другом ее мужу. Именно поэтому он не мог пригласить Сергея во «Взгляд» и просить уйти его из программы.

«Знаете, мне добрые люди, разумеется, присылали фильм Юрия Дудя, в котором Александр Михайлович Любимов рассказывал, как заметил этого молодого артиста. Я фильм посмотрела и все это слышала своими ушами. И меня это возмутило. И маму Сережину это тоже возмутило. Человек на голубом глазу говорит: «Я его заметил, я его увидел, я его пригласил». Нет! Никакого отношения к приглашению Бодрова во «Взгляд» Любимов не имеет», — рассказала Светлана.

Со своим будущем мужем Светлана познакомилась на Кубе в 1997 году. Туда она поехала в отпуск вместе со съемочной группой программы «Взгляд».

«Я почему-то прекрасно помню этот момент: мы зацепились в домике Хемингуэя друг за друга. И дальше говорили, говорили, не переставая: о себе, обо мне, о нем. Он потом мне в одном письме написал: «Мы с тобой как два брата-близнеца, которых разлучили тридцать лет назад», — вспомнила Светлана.

Напомним, Сергей Бодров вместе с членами своей съемочной группы погиб в сентябре 2002 года во время съемок фильмов «Связной» в Северной Осетии при сходе ледника Колка в Кармадонском ущелье.