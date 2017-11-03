СМИ сообщили, что Дейр эз-Зор полностью перешел под контроль САА

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Лондон, 2 ноября. Армия Сирийской Арабской республики вместе со своими союзниками установила полный контроль на городом Дейр эз-Зор, который расположен 420 километрах от Дамаска. Об этом сообщает базирующийся в Лондоне «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии»

Подчеркивается, что официального подтверждения этой информации от Дамаска пока не поступало.

Ранее сообщалось о том, что сирийские войска успешно освободили от террористов район Хамидия в Дейр эз-Зоре.

Напомним, что за прошедшие сутки российские саперы разминировали около 25 гектаров территории города Дейр эз-Зор и его окрестностей. Обнаружено и уничтожено 275 взрывоопасных предметов.