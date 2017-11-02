Джабаров: США нарываются на конфликт, нагнетая ситуацию вокруг КНДР

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Москва, 2 ноября. США нагнетают ситуацию вокруг КНДР, нарываясь на конфликт, однако в реальное столкновение американцы вовлекаться не будут. Такое мнение высказал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что время на мирное урегулирование проблемы КНДР заканчивается. Штаты призвали мировое сообщество усилить экономический и политический нажим на Северную Корею.

«Вы помните, была песня у Владимира Высоцкого: «Ты Зин на грубость нарываешься…». Вот так и американцы нагнетают ситуацию вокруг КНДР, нарываясь на конфликт», — прокомментировал высказывание Макмастера Джабаров.

Сенатор в интервью РИА Новости назвал неадекватной реакцию американских властей на международные события. Особенно в то время, когда обстановка вокруг ядерной программы Пхеньяна, по мнению политика, стала затихать, КНДР не осуществляла ракетных пусков в последнее время.

По мнению Джабарова, несмотря на создание напряженной ситуации вокруг того или иного государства, «в реальный конфликт американцы вовлекаться не будут, тем более что КНДР есть, чем ответить, включая базу США на Гуаме и их союзников в лице Южной Кореи и Японии».