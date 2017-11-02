Продажи люксовых авто в России выросли на 11%

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Москва, 2 ноября. В России на 11% возрос спрос на люксовые автомобили. При этом половина всех купленных машин пришлась на Mercedes-Maybach S-Class.

За девять месяцев 2017 года было продано 1065 единиц люксовых авто, тогда как годом ранее — 960 единиц. При этом 40% рынка пришлось только на одну модель — Mercedes-Benz Maybach S-Class. За этот период счастливыми обладателями модели стали 463 жителя России.

Второе место заняли 310 проданных автомобилей марки Maserati (рост составил в 8,6 раза). Как сообщает URA.RU со ссылкой на данные аналитического агентства, «бронза» у Bentley с результатом 159 машин.

Более скромные показатели у Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari и Aston Martin.

Отмечается, что почти 70% всего объема российского рынка люксовых автомобилей приходится на столицу и Подмосковье (727 экземпляров). В Петербурге — 81 экземпляр.