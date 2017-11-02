Россиянка, обвиняемая в похищении своих детей, стала заложницей суда в США

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Вашингтон, 2 ноября. Суд в американском штате Канзас отказался выпустить под залог россиянку Богдану Осипову, которую обвиняют в похищении собственной дочери, которую она увезла в Россию. Об этом сообщил адвокат россиянки Курт Кернс.

Осипова проходит в суде под фамилией бывшего мужа Мобли. Россиянку задержали в сентябре 2017 года. По версии суда, она без разрешения бывшего мужа, гражданина США, вывезла их дочь в Россию. В России у нее родилась вторая дочь.

«Судья решил, что если она вернет детей (из России), то ее отпустят из тюрьмы, но если не вернет, то не отпустят. Но она не может поехать в Россию и выполнить это требование, потому что она находится под стражей», — рассказал в интервью РИА Новости адвокат.

Защитник считает решение судьи несправедливым, свою подзащитную он называет «матерью-заложницей».

Апелляцию защиты рассмотрят только 12 декабря. Кернс возлагает надежды на то, что шансы Осиповой на положительное решение будут выше из-за рассмотрения дела с участием присяжных.

По некоторым данным, россиянке, у которой есть и американское гражданство, грозит до трех лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов.