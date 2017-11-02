Каждый четвертый беженец в мире является выходцем из Сирии и Ирака – ООН

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Нью-Йорк, 2 ноября. Около 25% процентов беженцев в мире являются выходцами из Сирии и Ирака. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Количество людей, ставших переселенцами не по своей воле, приближается к 66 миллионам», – заявил Гранди, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по проблеме беженцев.

По его словам, в 2009 году эта цифра колебалась в районе 42 миллионов человек.

Комиссар ООН отметил, что военный конфликт в Сирии и Ираке вынудил покинуть свои дома около 11 миллионов человек. Там образом, четверть всех насильно перемещенных людей в мире являются беженцами из Ирака и Сирии.

Напомним, что в среду министерство миграционной политики Греции выразило свою обеспокоенность значительным ростом потока мигрантов, ухудшением обстановки на островах и проблемами подготовки лагерей беженцев к зиме.