Захарова рассказала о полной зависимости Twitter от властей США

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Москва, 2 ноября. Решение Twitter снять рекламу с аккаунтов телеканала RT и информагентства Sputnik свидетельствует о том, что власти США напрямую контролируют процесс принятия решений в этой компании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На наш взгляд, в случае с данным запретом Twitter демонстрирует свою коммерческую несостоятельность, абсолютную зависимость от воли силового истеблишмента США, который напрямую контролирует процесс принятия решений в данной компании, как мы это себе теперь представляем», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ призвала всех пользователей соцсетей сделать выводы после данных событий. По ее словам, после запрета рекламы в Twitter российских телекомпаний, следом «врагами Америки» могут объявить СМИ и представителей бизнеса.

Захарова отметила, что Россия рассматривает это решение в контексте «продолжающихся попыток администрации США ликвидировать неудобный для ряда американских политических кругов источник альтернативной информации».

При этом Захарова обратила особое внимание на то, что «именно представители компании Twitter в 2016 году прислали в офис российского телеканала RT коммерческое предложение о сотрудничестве в рекламной деятельности на сумму от 1,5 до 3,3 млн долларов США».

Ранее американская соцсеть Twitter объяснила решение заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik, проведением расследования «российского вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году.