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Сирия, 2 ноября. САА и ее союзники полностью зачистили от ИГ1 район Аль-Хамидия в Дейр эз-Зоре. ИГ несет потери в столкновениях с ВС Ирака на окраинах города Аль-Каим в провинции Аль-Анбар. Курдский лидер выжил после обстрела ССА** в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивали прикрытие САА и ее союзникам в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели боевые вылеты в районе города Бейт Джинн на юго-западе провинции Дамаск; ведут взаимные обстрелы с исламистами в южной части Алеппо.

«Исламское государство»: полностью утратило район Аль-Хамидия в городе Дейр эз-Зор; потеряло 13 террористов ИГ в ходе боев с ВС Ирака в провинции Аль-Анбар.

«Тахрир Аш-Шам»: сообщает об ударах САА на северо-востоке Дамаска; ведет перестрелки с САА близ населенного пункта Аль-Карак на востоке провинции Даръа; утверждает, что вновь захватила деревню Абу Лафа к северу от Хамы.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Syrian Revolution News Network, подконтрольное вооруженной оппозиции, на своем Telegram-канале (SRNN2011) вновь публикует неподтвержденные данные об обстрелах со стороны Сирийской арабской армии (САА) на северо-востоке Дамаска. По информации источника, сирийская авиация атакует позиции исламистов на окраине населенного пункта Замалка, а также в кварталах Айн-Тарма и Джобар. Тем не менее правительственные источники данные сведения не подтверждают.

Согласно информации новостного агентства новостей Al Masdar News, вертолеты ВВС Сирии в настоящий момент сбрасывают бочковые бомбы на укрепленные районы антиправительственных группировок на окраине города Бейт Джинн, расположенного на юго-западе региона. Подразделения САР в первую очередь стремятся занять высоты Бардия и Аль-Мактул, необходимые для установления огневого контроля над Бейт Джинном.

Провинция Алеппо

Появилась информация о том, что один из лидеров Сирийской демократической армии**** (SDF) по прозвищу Абу Адиль все-таки выжил после обстрела в Манбидже на севере региона. Напомним, ранее сообщалось, что Абу Адиль был убит после того, как снаряд, выпущенный со стороны подконтрольных «свободной армии» территорий, угодил прямо в его автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал (SRNN2011).

Между тем, как передает оппозиционный военный источник в Twitter (Desert61Fox), не утихают вооруженные столкновения между армией Башара Асада и радикалами вооруженной оппозиции на юге Алеппо. Противники продолжают вести взаимные обстрелы.

Провинция Дейр эз-Зор

Официальный Twitter-канал Национальных сил обороны****** (NDF) (NationalDefens) сообщает о том, что район Аль-Хамидия впервые за последние шесть лет полностью перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА). Напомним, тяжелые бои в квартале разворачивались на протяжении всей недели. Сегодня утром лишь половина Аль-Хамидии была зачищена от террористов «Исламского государства»1. Подробности о потерях со стороны боевиков ИГИЛ1 в данный момент выясняются. По словам военного источника агентства новостей Al Masdar News, войскам САР при помощи проасадовских ополченческих отрядов и под прикрытием ВКС РФ удалось прорвать последнюю линию обороны террористической группировки после освобождения территории Центрального парка. Таким образом, Дейр эз-Зор практически полностью контролируется правительственными силами. Район Аль-Хамидия был главным оплотом ИГИЛ в столице провинции. Далее сирийские войска сконцентрируют усилия на том, чтобы занять квартал Шейх Ясин.

Провинция Даръа

Военный источник в социальной сети Twitter (NoorNahas1) сообщает о том, что в провинции не прекращаются взаимные артиллерийские обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1*** коалиции «Тахрир Аш-Шам». Отмечаются перестрелки недалеко от населенного пункта Аль-Карак к северо-востоку от административного центра провинции. Никаких сведений о потерях сторон на данный момент не поступало.

Кроме того, боевики «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 одновременно ведут огонь по опорным пунктам правительственных войск с юго-западных окраин провинции Эль-Кунейтра, граничащей с Даръа с запада.

Провинция Хама

Информационный портал Syrian Revolution News Network утверждает, что исламисты антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам» вновь захватили у правительственных войск деревню Абу Лафа в северной части провинции. Напомним, несколькими часами ранее поступали сведения о том, что поселения Мошереф, Абу Лафа, Джубб Ад-Джамлан и Расмус-Майяль перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА). В данный момент информация проверяется.

Кроме того, как заявляет тот же источник в сети Telegram (SRNN2011), радикалы исламистской группировки уничтожили три танка, а также убили нескольких военнослужащих сил САР вблизи населенного пункта Мариджаб Ад-Джамлан.

Ирак

Иракские правительственные войска продолжают продвигаться в окрестностях стратегического города Аль-Каим, расположенного на западе провинции Аль-Анбар недалеко от границы с Сирией. По информации новостного агентства Iraqi News, в результате последних боев в предместьях Аль-Каима погибли два солдата вооруженных сил Ирака, тогда как «Исламское государство» лишилось 13 террористов. Тем не менее радикалы ИГ все еще не перестают оказывать упорное сопротивление иракской армии. Напомним, ранее военные самолеты ВВС Ирака уничтожили конвой ИГ из десяти грузовиков, направлявшийся из сирийского города Абу Кемаль. Операция по освобождению городов Аль-Каим и Рава началась на прошлой неделе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)