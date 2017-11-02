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Сирия новости 2 ноября 22.30: район Аль-Хамидия под контролем САА, ИГ несет потери в Аль-Анбаре в Ираке
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    Сирия новости 2 ноября 22.30: район Аль-Хамидия под контролем САА, ИГ несет потери в Аль-Анбаре в Ираке

    22:30  2 Ноября 2017
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    Район Аль-Хамидия под контролем САА

    Сирия, 2 ноября.  САА и ее союзники полностью зачистили от ИГ1 район Аль-Хамидия в Дейр эз-Зоре. ИГ несет потери в столкновениях с ВС Ирака на окраинах города Аль-Каим в провинции Аль-Анбар. Курдский лидер выжил после обстрела ССА** в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: обеспечивали прикрытие САА и ее союзникам в Дейр эз-Зоре.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели боевые вылеты в районе города Бейт Джинн на юго-западе провинции Дамаск; ведут взаимные обстрелы с исламистами в южной части Алеппо.

    «Исламское государство»: полностью утратило район Аль-Хамидия в городе Дейр эз-Зор; потеряло 13 террористов ИГ в ходе боев с ВС Ирака в провинции Аль-Анбар.

    «Тахрир Аш-Шам»: сообщает об ударах САА на северо-востоке Дамаска; ведет перестрелки с САА близ населенного пункта Аль-Карак на востоке провинции Даръа; утверждает, что вновь захватила деревню Абу Лафа к северу от Хамы.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Информационное агентство Syrian Revolution News Network, подконтрольное вооруженной оппозиции, на своем Telegram-канале (SRNN2011) вновь публикует неподтвержденные данные об обстрелах со стороны Сирийской арабской армии (САА) на северо-востоке Дамаска. По информации источника, сирийская авиация атакует позиции исламистов на окраине населенного пункта Замалка, а также в кварталах Айн-Тарма и Джобар. Тем не менее правительственные источники данные сведения не подтверждают.

    Согласно информации новостного агентства новостей Al Masdar News, вертолеты ВВС Сирии в настоящий момент сбрасывают бочковые бомбы на укрепленные районы антиправительственных группировок на окраине города Бейт Джинн, расположенного на юго-западе региона. Подразделения САР в первую очередь стремятся занять высоты Бардия и Аль-Мактул, необходимые для установления огневого контроля над Бейт Джинном.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Появилась информация о том, что один из лидеров Сирийской демократической армии**** (SDF) по прозвищу Абу Адиль все-таки выжил после обстрела в Манбидже на севере региона. Напомним, ранее сообщалось, что Абу Адиль был убит после того, как снаряд, выпущенный со стороны подконтрольных «свободной армии» территорий, угодил прямо в его автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал (SRNN2011).

    Между тем, как передает оппозиционный военный источник в Twitter (Desert61Fox), не утихают вооруженные столкновения между армией Башара Асада и радикалами вооруженной оппозиции на юге Алеппо. Противники продолжают вести взаимные обстрелы.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Официальный Twitter-канал Национальных сил обороны****** (NDF) (NationalDefens) сообщает о том, что район Аль-Хамидия впервые за последние шесть лет полностью перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА). Напомним, тяжелые бои в квартале разворачивались на протяжении всей недели. Сегодня утром лишь половина Аль-Хамидии была зачищена от террористов «Исламского государства»1. Подробности о потерях со стороны боевиков ИГИЛ1 в данный момент выясняются. По словам военного источника агентства новостей Al Masdar News, войскам САР при помощи проасадовских ополченческих отрядов и под прикрытием ВКС РФ удалось прорвать последнюю линию обороны террористической группировки после освобождения территории Центрального парка. Таким образом, Дейр эз-Зор практически полностью контролируется правительственными силами. Район Аль-Хамидия был главным оплотом ИГИЛ в столице провинции. Далее сирийские войска сконцентрируют усилия на том, чтобы занять квартал Шейх Ясин.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Военный источник в социальной сети Twitter (NoorNahas1) сообщает о том, что в провинции не прекращаются взаимные артиллерийские обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1*** коалиции «Тахрир Аш-Шам». Отмечаются перестрелки недалеко от населенного пункта Аль-Карак к северо-востоку от административного центра провинции. Никаких сведений о потерях сторон на данный момент не поступало.

    Кроме того, боевики «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 одновременно ведут огонь по опорным пунктам правительственных войск с юго-западных окраин провинции Эль-Кунейтра, граничащей с Даръа с запада.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Информационный портал Syrian Revolution News Network утверждает, что исламисты антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам» вновь захватили у правительственных войск деревню Абу Лафа в северной части провинции. Напомним, несколькими часами ранее поступали сведения о том, что поселения Мошереф, Абу Лафа, Джубб Ад-Джамлан и Расмус-Майяль перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА). В данный момент информация проверяется.

    Кроме того, как заявляет тот же источник в сети Telegram (SRNN2011), радикалы исламистской группировки уничтожили три танка, а также убили нескольких военнослужащих сил САР вблизи населенного пункта Мариджаб Ад-Джамлан.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Иракские правительственные войска продолжают продвигаться в окрестностях стратегического города Аль-Каим, расположенного на западе провинции Аль-Анбар недалеко от границы с Сирией. По информации новостного агентства Iraqi News, в результате последних боев в предместьях Аль-Каима погибли два солдата вооруженных сил Ирака, тогда как «Исламское государство» лишилось 13 террористов. Тем не менее радикалы ИГ все еще не перестают оказывать упорное сопротивление иракской армии. Напомним, ранее военные самолеты ВВС Ирака уничтожили конвой ИГ из десяти грузовиков, направлявшийся из сирийского города Абу Кемаль. Операция по освобождению городов Аль-Каим и Рава  началась на прошлой неделе.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #ирак #саа #дейр эз-зор #новости сирии #даръа #сса #хомс #леппо #аск
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    Сирия новости 2 ноября 22.30: район Аль-Хамидия под контролем САА, ИГ несет потери в Аль-Анбаре в Ираке
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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