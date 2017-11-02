Маршруты пяти автобусов в Москве изменят 4 ноября из-за массовых мероприятий

В Избранное

Москва, 2 ноября. Пять автобусных маршрутов в Москве будут изменены с 4 ноября в связи с проведением массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба «Мосгортранса».

Изменения коснутся автобусных маршрутов, которые проходят в районе Щукино. Движение будет осуществляться по особой схеме с 08:30 и до окончания праздничных мероприятий.

Автобус №39 вместо улиц Расплетина и Маршала Бирбзова будет следовать от конечной остановки «Улица Расплетина» по улице Берзарина, а после будет продолжать путь по прежнему маршруту. В обратном направлении автобус №39 проследует от станции от станции метро «Октябрьское поле» по улице Народного Ополчения и улице Маршала Вершинина.

Автобус №60 в обоих направлениях будет следовать по улице Маршала Новикова и улице Новощукинская, вместо улицы Маршала Василевского.

Автобусы № 105 и № 800 будут следовать от станции метро «Щукинская» до кинотеатра «Юность», после чего движение буде продолжаться по прежнему маршруту. Автобус №253 будут отправляться от остановки «Улица Берзарина» по улицам Максимова и Маршала Новикова, а после продолжит движение по прежнему маршруту. В обратном направлении автобус будет следовать от остановки «Новощукинская улица».