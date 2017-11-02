Падение Уткина с кресла в прямом эфире привело соцсети в восторг
Москва, 2 ноября. Футбольный комментатор и журналист Василий Уткин в прямом эфире на «Спорт FM» упал с кресла. Видео инцидента он выложил в свой Twitter.
Как объяснил сам комментатор, под ним неожиданно сломалось кресло. Уткин отнесся к инциденту с иронией, предположив, что кресло просто не было рассчитано на его вес.
«Это примерно пятнадцатый конь, павший подо мной, начиная с восьмого класса школы. Но первый - в эфире! Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить дома без взрослых», – написал он в своей странице в Instagram.
Пользователи соцетей с восторгом комментируют произошедшее. Часть комментаторов порекомендовала Уткину сбросить вес, чтобы избежать таких инцидентов в будущем.
Исключить углеводы, свинину, кофе, продукты, содержащие дрожжи (да-да, и красное вино тоже). И очень помогает эллиптический тренажер.— Vladimir Gafurov (@VBGafurov) November 2, 2017
Одаренный и двигательно, и физически.— Mitya Lopuhin (@comrento) November 2, 2017
Хороший стул - хорошее питание! ????☝????— Ульяна Тригубчак (@Uly_3gubchak) November 2, 2017
Другие пользователи увидели в произошедшем параллели с классикой.
Он, конечно, звезда, но зачем же стулья ломать? От этого казне убыток.— Marta (@Marta_9077) November 2, 2017
Сам Уткин пошутил, что это была такая реклама его кроссовок.
Реклама кроссовок. Дорого. #adidas pic.twitter.com/wRK6vJ1YHp— Василий Уткин (@radioutkin) November 2, 2017