Падение Уткина с кресла в прямом эфире привело соцсети в восторг

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Москва, 2 ноября. Футбольный комментатор и журналист Василий Уткин в прямом эфире на «Спорт FM» упал с кресла. Видео инцидента он выложил в свой Twitter.

Как объяснил сам комментатор, под ним неожиданно сломалось кресло. Уткин отнесся к инциденту с иронией, предположив, что кресло просто не было рассчитано на его вес.

«Это примерно пятнадцатый конь, павший подо мной, начиная с восьмого класса школы. Но первый - в эфире! Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить дома без взрослых», – написал он в своей странице в Instagram.

Пользователи соцетей с восторгом комментируют произошедшее. Часть комментаторов порекомендовала Уткину сбросить вес, чтобы избежать таких инцидентов в будущем.

Исключить углеводы, свинину, кофе, продукты, содержащие дрожжи (да-да, и красное вино тоже). И очень помогает эллиптический тренажер. — Vladimir Gafurov (@VBGafurov) November 2, 2017

Одаренный и двигательно, и физически. — Mitya Lopuhin (@comrento) November 2, 2017

Хороший стул - хорошее питание! ????☝???? — Ульяна Тригубчак (@Uly_3gubchak) November 2, 2017

Другие пользователи увидели в произошедшем параллели с классикой.

Он, конечно, звезда, но зачем же стулья ломать? От этого казне убыток. — Marta (@Marta_9077) November 2, 2017

Сам Уткин пошутил, что это была такая реклама его кроссовок.