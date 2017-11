В Избранное

Сирия, 3 ноября. Район Аль-Хамидия в городе Дейр эз-Зор перешел под контроль армии САР. «Ан-Нусра»*** потеряла три населенных пункта в северной части Хамы. Порядка 200 курдских бойцов перешли на сторону САА в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по военным объектам ИГ1 недалеко от города Абу Кемаль в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвинулись в направлении Абу Кемаля со стороны станции «Т-2» в Дейр эз-Зоре; лишились одного из командиров КСИР в Дейр эз-Зоре; понесли потери в военной технике в столкновениях с «Нусрой» к северу от Хамы.

«Исламское государство»: вело бои с курдами близ населенного пункта Дахля юго-восточнее Дейр эз-Зора; продолжило столкновения с «Ан-Нусрой» к северо-востоку от Хамы; возобновило бои с САА в квартале Ат-Тадамун на юге Дамаска; утратило район Аль-Хамидия в городе Дейр эз-Зор; потеряло три населенных пункта к северо-востоку от Хамы; лишилось трех деревень в провинции Аль-Анбар в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): уничтожила танк САА в северной части Хамы; обстреляла позиции курдов близ Манбиджа на севере Алеппо; атаковала позиции ИГ на юго-западе Даръа; выступила на стороне «Ан-Нусры» в северной части Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ударам САА в Восточной Гуте Дамаска; потеряла три деревни в боях с САА к северу от Хамы; столкнулась с протестом «Нур Ад-Дин Аз-Зинки» на севере провинции Алеппо; продолжает пеерстрелки с САА на юге Даръа.

Курды: лишились около двухсот бойцов южнее Манбиджа на севере Алеппо; начали проводить принудительную мобилизацию в Хасаке.

Провинция Дамаск

На южных окраинах столицы в первой половине дня отмечались столкновения между террористами «Исламского государства»1 и армией САР в районе Ат-Тадамун. После террористы также подверглись ударам радикалов вооруженной оппозиции. Как передавал военный источник в сети Twitter (BehzadMoezi), в результате боев на два фронта террористическая организация понесла потери в живой силе и технике.

Тем временем на северо-востоке Дамаска на территории Восточной Гуты сирийские войска атаковали укрепрайоны исламистов, задействовав беспилотники последней модели. Как передавало агентство новостей Al Masdar News, часть фортификационных сооружений боевиков была разрушена в результате ударов боевых дронов.

На территории турецкой провинции Хатай были задержаны трое гражданских лиц по обвинению в антиправительственной пропаганде. Арестованные проводили поминальную службу по погибшему 18 октября генералу САА Иссаму Захреддину, передавали военные источники AMN.

Во второй половине дня жители Дамаска получили две тонны гуманитарной помощи от Российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Алеппо

Террористические действия коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» по отношению к бывшим союзникам подверглись критике со стороны другого антиправительственного формирования — «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зинки». После того как радикалы «Ан-Нусры» обстреляли автомобиль одного из главарей группировки «Ахрар Аш-Шам», исламисты «Нур Ад-Дин Аз-Зинки» вышли на демонстрацию против «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Об этом сообщал Twitter-канал (TNTranslations).

Недалеко от города Манбидж на севере региона возобновились перестрелки между «свободной армией» и Демократическими силами Сирии**** (SDF). Как передавал Twitter-канал (HomsHeartBeat), в результате ударов боевиков был ранен один из высокопоставленных курдских командиров. Кроме того, курды лишились порядка двухсот своих бойцов, после того как те перешли на сторону Сирийской арабской армии (САА).

Стало известно, что тренировочный лагерь, переданный членами организации «Фиркат Аль-Хамза» оппозиционному временному правительству, перешел под контроль «Национальной армии», в которую ранее вошли порядка 45 повстанческих формирований. По информации местных активистов, училище станет местом подготовки новых протурецких исламистов для дальнейшей борьбы против курдов.

Провинция Дейр эз-Зор

В минувшие сутки продолжились бои в оставшихся в оккупации районах Дейр эз-Зора. В результате ожесточенных столкновений под прикрытием ВКС РФ правительственной армии удалось занять квартал Аль-Хамидия. Об этом сообщал Twitter-канал Национальных сил обороны****** (NDF)(NationalDefens).

Между тем САА при поддержке Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), «Хезболлы» и авиации РФ развивала наступление в направлении города Абу Кемаль. Благодаря военной операции ВКС России, проведенной на окраинах Абу Кемаля, были ликвидированы несколько военных объектов террористической группировки. Одновременно в сторону ключевого города войска САР продвигались со стороны станции «Т-2» и приблизились еще на 20 километров. Однако в ходе противостояния был убит один из командиров КСИР Мохсин Джамаль, передавал Twitter-канал (NadieHarbi).

Демократическая армия Сирии**** (SDF) тем временем вела бои с отрядами ИГИЛ1 неподалеку от населенного пункта Дахля, расположенного в районе магистрали Дейр эз-Зор — Меядин. Никакой информации о потерях сторон информагентство Syrian Revolution News Network, однако, не предоставило.

Провинция Даръа

В юго-западной части Даръа вновь фиксировалось вооруженное противостояние между правительственной армией и группировкой «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Согласно информации военного источника в социальной сети Twitter (BehzadMoezi), радикалы провели атаку на укрепрайоны террористов ИГИЛ недалеко от реки Ярмук. Тем не менее данных о потерях сторон до сих пор не поступало.

Также отмечались перестрелки между радикалами «Джебхат Ан-Нусры»1 и сирийскими войсками в южном районе административного центра провинции Даръа Аль-Балад, а также близ населенного пункта Аль-Карак.

Провинция Хама

Радикалы Сирийской свободной армии (ССА), отряды которых базируются к северу от столицы провинции, приняли сторону «Ан-Нусры» и выступили против правительственных войск, сообщал новостной портал Al Masdar News. По данным военных источников AMN, в арсенале исламистов находилось американское противотанковое оружие, в результате чего близ населенного пункта Абу Дали был уничтожен танк САА. Однако правительственным силам удалось освободить поселения Мошереф, Джубб Ад-Джамлан и Расмус-Майяль. Об этом сообщало информационное агентство FARS News Agency.

Сообщения оппозиционных источников о том, что исламисты «Джебхат Фатх Аш-Шам» отбили у ИГИЛовецев деревни Телль Аль-Сурудж, Абу Харджин и Аник не подтвердились.

Провинция Хасака

В административном центре провинции начался новый этап принудительной мобилизации жителей. Сотрудники курдской милиции «Асайиш» объявили о том, что все молодые люди призывного возраста будут направлены на фронт. Официальный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу заявил о том, что подростки, проживающие на подконтрольных курдам территориях, также вербуются курдскими спецслужбами и далее задействуются в качестве смертников. Об этом сообщало оппозиционное информагентство The National Coalition for Syrian Revolution and Opposition Forces.

Ирак

На протяжении дня иракская армия и Силы народной мобилизации продолжили военную кампанию по зачистке от террористов «Исламского государства» провинции Аль-Анбар. Как передавал военный источник в социальной сети Twitter (tomthebasedcat), объединенные войска взяли под контроль населенные пункты Кара Аль-Фаядия, Джарджаб и Саад. В результате авиаударов иракской авиации были ликвидированы более десяти транспортных средств боевиков ИГ.

Беженцы с оккупированных ИГИЛовцами территорий не допускаются в освобожденные районы, поскольку правительство Ирака опасается проникновения радикалов ИГ, передает агентство новостей Iraqi News. Таким образом, почти все прибывшие на подконтрольные ВС Ирака территории оказываются под подозрением в связях с ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

