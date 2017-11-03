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Сирия, 3 ноября. Соединенные Штаты намерены вернуть опорные пункты на юге провинции Хомс с помощью вооруженной оппозиции. «Джебхат ан-Нусра»*** готовит серию ответных атак позиций САА на северо-востоке от Хамы. Турция продолжает увеличивать свое военное присутствие в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: под угрозой атаки со стороны проамериканских боевиков на юге Хомса у границы с Иорданией.

«Исламское государство» (ИГИЛ1): намерено организовать казни неверных группировке боевиков в провинции Дейр эз-Зор с целью поднятия уровня дисциплины и боевого духа в рядах террористов.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): стягивает силы к линии соприкосновения с армией Турции к городу Сармада на севере провинции Идлиб; укрепляет позиции на северо-востоке Хамы, рассчитывая сдержать натиск САА и ВКС РФ.

Армия Турции: перебросила в Идлиб еще 30 единиц военной техники.

Провинция Латакия

На севере Латакии в связи с очередными сообщениями о доставке партии оружия и боеприпасов на позиции боевиков вблизи линии фронта по-прежнему высока вероятность новых обстрелов со стороны исламистов, в том числе из РСЗО «Град». Более того, по информации местных активистов, занимающие горные районы в северной части провинции радикалы в настоящий момент возводят новые фортификационные сооружения близ линии соприкосновения с Сирийской арабской армией (САА).

Этот регион, где проживают преимущественно алавиты, которые поддерживают законного президента САР Башара Асада, почти целиком контролируется правительственными войсками. Однако на севере у границы с провинцией Идлиб базируются боевики различных незаконных вооруженных формирований, в частности из террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой»1.

Алеппо

Деревни Джуб Авад и Сияла на юге провинции перешли под контроль армии правительства Сирии после того, как были вытеснены боевики, сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

Боевики «Тахрир аш-Шам» заявили о намерении вернуть контроль над населенным пунктом Худжайрат к юго-западу от Ханасира, сказано в Twitter @QalaatAlMudiq.

ВКС РФ наносят удары по позициям террористов к западу от Ханасира, сообщается в Twitter @QalaatAlMudiq.

Провинция Хомс

Соединенные Штаты по-прежнему не отказались от плана сформировать зону влияния на юге арабской республики, сообщает оппозиционный портал Qalaat Al Mudiq. С целью восстановить контроль над южной границей Сирии американские генералы вновь запустили мероприятия по возведению оборонительных сооружений и формированию лагерей для подготовки новых отрядов боевиков в этом районе. Отмечается, что в настоящий момент наибольшую угрозу представляют формирования «Джейш Усуд Аш-Шаркия» и «Лива аль-Карьятейн», общая численность которых достигает до 650 бойцов. Отряды данных группировок сейчас дислоцируются на базе вооруженных сил США недалеко от населенного пункта Ат-Танф и фактически готовы к наступлению на позиции сирийских войск.

Кроме того, по информации закрытых каналов боевиков в сети Telegram, уже в ближайшее время возможны атаки на блокпосты правительственных сил у границы САР со стороны радикалов, прошедших военную подготовку в лагерях американских войск на территории соседней Иордании. Таким образом, несмотря на официальные заявления о завершении операции близ Ат-Танфа и сворачивании программы по финансированию так называемой вооруженной оппозиции, Вашингтон продолжает вести все ту же политику, направленную, прежде всего, против легитимного правительства Сирии.

Провинция Дейр эз-Зор

Медиа-центр DeirEzzor24 передает, что боевой дух и общее моральное состояние в рядах «Исламского государства»1 продолжает постепенно снижаться. Об этом свидетельствует учащение случаев дезертирства и внутренних конфликтов в отрядах террористов. На позициях группировки в районе реки Хабур, впадающей в Евфрат с востока, был зафиксирован случай крупной кражи на одном из продовольственных складах ИГ1. Так называемые полицейские отряды террористической организации сейчас выясняют обстоятельства случившегося. Предполагается, что виновные в воровстве боевики бежали на север на подконтрольную курдским отрядам территорию. Отмечается также, что с целью укрепления дисциплины и боевого духа внутри «Исламского государства» главари группировки намерены провести серию показательных казней, где будут публично убиты те боевики, в верности которых они сомневаются.

Армия правительства Сирии установила контроль почти над всем городом Дейр эз-Зор, прорвав последний рубеж обороны боевиков «Исламского государства». Террористы остаются только на островных территориях, сообщает Almasdarnews.

Провинция Идлиб

Активных боевых действий между боевиками «Тахрир аш-Шам» и военнослужащими турецкой армии по-прежнему отмечено не было, однако высокопоставленные главари террористического объедения все еще опасаются начала масштабной военной кампании Анкары в провинции Идлиб. С целью сдержать возможное наступление исламисты продолжают укреплять позиции на севере региона недалеко от линии разграничения с турецкими войсками и союзными им отрядами Свободной сирийской армии (ССА)** и «Ахрар аш-Шам». Согласно сведениям информационного Twitter-канала (@Terror_Monitor), главари «Джебхат ан-Нусры» перебрасывают дополнительный контингент и технику в район города Сармада.

Между тем, как сообщает турецкий источник в соцсети Twitter (@Ozkok_), на территорию Идлиба вошел новый конвой с подкреплением армии Турции. Так, колонна, состоящая из 30 единиц военной техники, прошла через пограничный пункт «Кафр Лусин». По данным официальной Анкары, на западе Сирии турецкие войска действуют в рамках операции по обеспечению безопасности в последнем районе снижения напряженности — в зоне деэскалации «Идлиб».

Еще один крупный турецкий конвой вошел в провинцию Идлиб из провинции Хатай, передает Almasdarnews.

Провинция Хама

«Джебхат ан-Нусра» продолжает попытки сдержать наступление правительственных войск САР, поддерживаемых российскими ВКС, в северо-восточной части провинции Хама. Рассчитывая ослабить натиск, главари террористической группировки передислоцировали в район прифронтовых поселков Сарха Аш-Шамалия и Джубб Аль-Джуман дополнительные отряды бойцов, а также перебросили сюда новую партию техники и боеприпасов. Кроме того, сообщает на своей странице в сети Twitter (@markito0171) военный источник, боевики активизировали разведывательную деятельность у линии соприкосновения с сирийской армией.

Подконтрольные коалиции «Тахрир аш-Шам» источники между тем заявили о подготовке контрнаступления на северо-востоке Хамы. Террористы намерены восстановить контроль над недавно утраченными в боях с военнослужащими САА, действовавшими под прикрытием ВКС РФ, стратегическими позициями близ поселков Абу Ляффи и Расм Аль-Ахмар.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)