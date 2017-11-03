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Новости Сирии
Сирия: центр по примирению назвал действия США у Ат-Танфы военным преступлением
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Сирия новости 3 ноября 07.00: США хотят сохранить зону влияния на юге САР, «Нусра» готовит контратаку в Хаме
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    Сирия новости 3 ноября 07.00: США хотят сохранить зону влияния на юге САР, «Нусра» готовит контратаку в Хаме

    7:00  3 Ноября 2017
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    ВС США в Сирии

    Сирия, 3 ноября. Соединенные Штаты намерены вернуть опорные пункты на юге провинции Хомс с помощью вооруженной оппозиции. «Джебхат ан-Нусра»*** готовит серию ответных атак позиций САА на северо-востоке от Хамы. Турция продолжает увеличивать свое военное присутствие в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: под угрозой атаки со стороны проамериканских боевиков на юге Хомса у границы с Иорданией.

    «Исламское государство» (ИГИЛ1): намерено организовать казни неверных группировке боевиков в провинции Дейр эз-Зор с целью поднятия уровня дисциплины и боевого духа в рядах террористов.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): стягивает силы к линии соприкосновения с армией Турции к городу Сармада на севере провинции Идлиб; укрепляет позиции на северо-востоке Хамы, рассчитывая сдержать натиск САА и ВКС РФ.

    Армия Турции: перебросила в Идлиб еще 30 единиц военной техники.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Латакия

    Карта военных действий — Латакия

    На севере Латакии в связи с очередными сообщениями о доставке партии оружия и боеприпасов на позиции боевиков вблизи линии фронта по-прежнему высока вероятность новых обстрелов со стороны исламистов, в том числе из РСЗО «Град». Более того, по информации местных активистов, занимающие горные районы в северной части провинции радикалы в настоящий момент возводят новые фортификационные сооружения близ линии соприкосновения с Сирийской арабской армией (САА).

    Этот регион, где проживают преимущественно алавиты, которые поддерживают законного президента САР Башара Асада, почти целиком контролируется правительственными войсками. Однако на севере у границы с провинцией Идлиб базируются боевики различных незаконных вооруженных формирований, в частности из террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой»1.

    Алеппо

    Сирия новости 3 ноября 07.00: США хотят сохранить зону влияния на юге САР, «Нусра» готовит контратаку в Хаме

    Деревни Джуб Авад и Сияла на юге провинции перешли под контроль армии правительства Сирии после того, как были вытеснены боевики, сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

    Боевики «Тахрир аш-Шам» заявили о намерении вернуть контроль над населенным пунктом Худжайрат к юго-западу от Ханасира, сказано в Twitter @QalaatAlMudiq.

    ВКС РФ наносят удары по позициям террористов к западу от Ханасира, сообщается в Twitter @QalaatAlMudiq.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Соединенные Штаты по-прежнему не отказались от плана сформировать зону влияния на юге арабской республики, сообщает оппозиционный портал Qalaat Al Mudiq. С целью восстановить контроль над южной границей Сирии американские генералы вновь запустили мероприятия по возведению оборонительных сооружений и формированию лагерей для подготовки новых отрядов боевиков в этом районе. Отмечается, что в настоящий момент наибольшую угрозу представляют формирования «Джейш Усуд Аш-Шаркия» и «Лива аль-Карьятейн», общая численность которых достигает до 650 бойцов. Отряды данных группировок сейчас дислоцируются на базе вооруженных сил США недалеко от населенного пункта Ат-Танф и фактически готовы к наступлению на позиции сирийских войск.

    Кроме того, по информации закрытых каналов боевиков в сети Telegram, уже в ближайшее время возможны атаки на блокпосты правительственных сил у границы САР со стороны радикалов, прошедших военную подготовку в лагерях американских войск на территории соседней Иордании. Таким образом, несмотря на официальные заявления о завершении операции близ Ат-Танфа и сворачивании программы по финансированию так называемой вооруженной оппозиции, Вашингтон продолжает вести все ту же политику, направленную, прежде всего, против легитимного правительства Сирии.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Медиа-центр DeirEzzor24 передает, что боевой дух и общее моральное состояние в рядах «Исламского государства»1 продолжает постепенно снижаться. Об этом свидетельствует учащение случаев дезертирства и внутренних конфликтов в отрядах террористов. На позициях группировки в районе реки Хабур, впадающей в Евфрат с востока, был зафиксирован случай крупной кражи на одном из продовольственных складах ИГ1. Так называемые полицейские отряды террористической организации сейчас выясняют обстоятельства случившегося. Предполагается, что виновные в воровстве боевики бежали на север на подконтрольную курдским отрядам территорию. Отмечается также, что с целью укрепления дисциплины и боевого духа внутри «Исламского государства» главари группировки намерены провести серию показательных казней, где будут публично убиты те боевики, в верности которых они сомневаются.

    Армия правительства Сирии установила контроль почти над всем городом Дейр эз-Зор, прорвав последний рубеж обороны боевиков «Исламского государства». Террористы остаются только на островных территориях, сообщает Almasdarnews.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Активных боевых действий между боевиками «Тахрир аш-Шам» и военнослужащими турецкой армии по-прежнему отмечено не было, однако высокопоставленные главари террористического объедения все еще опасаются начала масштабной военной кампании Анкары в провинции Идлиб. С целью сдержать возможное наступление исламисты продолжают укреплять позиции на севере региона недалеко от линии разграничения с турецкими войсками и союзными им отрядами Свободной сирийской армии (ССА)** и «Ахрар аш-Шам». Согласно сведениям информационного Twitter-канала (@Terror_Monitor), главари «Джебхат ан-Нусры» перебрасывают дополнительный контингент и технику в район города Сармада.

    Между тем, как сообщает турецкий источник в соцсети Twitter (@Ozkok_), на территорию Идлиба вошел новый конвой с подкреплением армии Турции. Так, колонна, состоящая из 30 единиц военной техники, прошла через пограничный пункт «Кафр Лусин». По данным официальной Анкары, на западе Сирии турецкие войска действуют в рамках операции по обеспечению безопасности в последнем районе снижения напряженности — в зоне деэскалации «Идлиб».

    Еще один крупный турецкий конвой вошел в провинцию Идлиб из провинции Хатай, передает Almasdarnews.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    «Джебхат ан-Нусра» продолжает попытки сдержать наступление правительственных войск САР, поддерживаемых российскими ВКС, в северо-восточной части провинции Хама. Рассчитывая ослабить натиск, главари террористической группировки передислоцировали в район прифронтовых поселков  Сарха Аш-Шамалия и Джубб Аль-Джуман дополнительные отряды бойцов, а также перебросили сюда новую партию техники и боеприпасов. Кроме того, сообщает на своей странице в сети Twitter (@markito0171) военный источник, боевики активизировали разведывательную деятельность у линии соприкосновения с сирийской армией.

    Подконтрольные коалиции «Тахрир аш-Шам» источники между тем заявили о подготовке контрнаступления на северо-востоке Хамы. Террористы намерены восстановить контроль над недавно утраченными в боях с военнослужащими САА, действовавшими под прикрытием ВКС РФ, стратегическими позициями близ поселков Абу Ляффи и Расм Аль-Ахмар.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #курды #дейр эз-зор #латакия #идлиб #сса #джебхат ан-нусра #хомс #ат-танф #тахрир аш-шам
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    Сирия новости 3 ноября 07.00: США хотят сохранить зону влияния на юге САР, «Нусра» готовит контратаку в Хаме
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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