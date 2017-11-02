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Экс-главком ВКС РФ рассказал, куда США направят боевиков ИГ после разгрома в Сирии
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    Экс-главком ВКС РФ рассказал, куда США направят боевиков ИГ после разгрома в Сирии

    20:48  2 Ноября 2017  /обновлено: 20:50  02 Ноября 2017
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    Экс-главком ВКС РФ рассказал, куда США направят боевиков ИГ после разгрома в Сирии

    Москва, 2 ноября. Разгром террористов в Сирии вынуждает США искать пути отступления для своих подопечных, поэтому Афганистан является наиболее предсказуемым направлением для их отхода. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев.

    По его словам, США осуществляют военную, логистическую и медицинскую помощь боевикам террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ). При этом американцы также оказывают боевикам содействие в вопросах стратегического характера.

    «Кроме милитарной, логистической, медицинской помощи, Штаты оказывают боевикам содействие стратегического характера. Теперь, когда разгром ИГ на территории Сирии близок к завершению, заокеанские спонсоры ищут для своих подопечных пути отступления. И среди наиболее предсказуемых направлений – Афганистан», — говорится в статье Бондарева, опубликованной в «Российской газете».

    Ранее Бондарев сообщал, что после поражения в Сирии боевики ИГ «рассеиваются по миру», при этом большинство из них отправились в Ирак, Иран и Афганистан.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #террористы #вкс рф #игил #боевики #бондарев
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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