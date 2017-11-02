Вассерман: Чтобы изолировать США, России и Ирану потребуется помощь Китая

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал США главным врагом своей страны. С таким заявлением иранский светский и религиозный лидер выступил сегодня во время встречи с молодежью.

«Америка является основным врагом в прямом смысле этого слова. Отступление перед лицом США придаст им сил и сделает их наглыми, в связи с этим единственным путем является сопротивление», — сказал аятолла.

Накануне, во время визита в Иран президента Российской Федерации Владимира Путина, Хаменеи озвучил схожие сантименты. Он также говорил об угрозе, которую США представляют для обеих стран, и призвал Путина совместными усилиями «изолировать» Америку.

Анатолий Вассерман, известный интеллектуал и политический консультант, оценил для Федерального агентства новостей перспективы ирано-российского сотрудничества.

«Аятолла имеет достаточно опыта, чтобы здраво оценивать политическое положение, в котором оказалась его страна. Напомним, что даже на заре Исламской революции 1978–1979 гг., когда Советский Союз в Иране называли не иначе, как «малым сатаной», «большим сатаной» были Соединенные Штаты Америки. С тех пор, если что-то изменилось, то явно не в пользу США. Мы ушли из Афганистана, а именно за войну с различными бандитами, прикрывающимися именем Бога, нас критиковало иранское руководство. США пришли в Афганистан. В постсоветские годы мы отказались от многих не устраивающих Исламскую Республику Иран идеологических позиций. США же теперь, напротив, заидеологизированны до мозга костей», — заявил Вассерман в беседе с корреспондентом ФАН.

Таким образом, в том, что верховный лидер Ирана называет США главным врагом своего народа и призывает Владимира Путина объединить усилия против них, нет ничего удивительного. Россия сейчас также ощущает на себе все возрастающее военное и экономическое давление со стороны США и их союзников по НАТО. Объединение усилий перед лицом общего недоброжелателя, резюмирует Вассерман, всегда было одним из ведущих принципов международной дипломатии.

Другое дело, продолжает эксперт, как далеко РФ и Иран могут зайти в своем союзе. Конечно, страны интересны друг другу с политической точки зрения. Но в то же самое время между Москвой и Тегераном наличествует масса разногласий практического плана. Так, к примеру, Иран и его ливанские союзники в лице «Хезболлы» активно противостоят Израилю. Россия, в свою очередь, весьма ценит свои отношения с еврейским государством. Сверх того, основным продуктом экспорта равно и Ирана, и России является нефть. Конкурентные отношения на мировом рынке поставщиков «черного золота» никак не способствуют сближению двух столиц.

«Преодолеть эти разногласия можно только в рамках какой-то международной организации общего плана, которая будет включать в себе и Россию, и Исламскую Республику Иран. Такое сверхкрупное объединение как раз и было бы легче всего создать на базе совместного противостояния Соединенным Штатам Америки. Тем не менее по целому ряду причин создание такой организации невозможно без участия Китая. Хотя бы в силу экономической составляющей, Китайская Народная Республика должна играть в этом антиамериканском блоке ключевую роль. Таким образом, чтобы изолировать США, России и Ирану потребуется помощь Китая», — продолжает Вассерман.

Вне такого «анти-НАТО» у Ирана и России мало шансов «сдружиться» всерьез и надолго, подводит итог политический обозреватель. Даже несмотря на сотрудничество в Сирии, слишком много между ними текущих противоречий экономического и внешнеполитического плана.