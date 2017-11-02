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Вассерман: Чтобы изолировать США, России и Ирану потребуется помощь Китая
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    Вассерман: Чтобы изолировать США, России и Ирану потребуется помощь Китая

    20:40  2 Ноября 2017
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    Вассерман: Чтобы изолировать США, России и Ирану потребуется помощь Китая

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал США главным врагом своей страны. С таким заявлением иранский светский и религиозный лидер выступил сегодня во время встречи с молодежью.

    «Америка является основным врагом в прямом смысле этого слова. Отступление перед лицом США придаст им сил и сделает их наглыми, в связи с этим единственным путем является сопротивление», — сказал аятолла.

    Накануне, во время визита в Иран президента Российской Федерации Владимира Путина, Хаменеи озвучил схожие сантименты. Он также говорил об угрозе, которую США представляют для обеих стран, и призвал Путина совместными усилиями «изолировать» Америку.

    "Отступление перед лицом США придаст им сил и сделает их наглыми"

    Анатолий Вассерман, известный интеллектуал и политический консультант, оценил для Федерального агентства новостей перспективы ирано-российского сотрудничества.

    «Аятолла имеет достаточно опыта, чтобы здраво оценивать политическое положение, в котором оказалась его страна. Напомним, что даже на заре Исламской революции 1978–1979 гг., когда Советский Союз в Иране называли не иначе, как «малым сатаной», «большим сатаной» были Соединенные Штаты Америки. С тех пор, если что-то изменилось, то явно не в пользу США. Мы ушли из Афганистана, а именно за войну с различными бандитами, прикрывающимися именем Бога, нас критиковало иранское руководство. США пришли в Афганистан. В постсоветские годы мы отказались от многих не устраивающих Исламскую Республику Иран идеологических позиций. США же теперь, напротив, заидеологизированны до мозга костей», — заявил Вассерман в беседе с корреспондентом ФАН.

    Таким образом, в том, что верховный лидер Ирана называет США главным врагом своего народа и призывает Владимира Путина объединить усилия против них, нет ничего удивительного. Россия сейчас также ощущает на себе все возрастающее военное и экономическое давление со стороны США и их союзников по НАТО. Объединение усилий перед лицом общего недоброжелателя, резюмирует Вассерман, всегда было одним из ведущих принципов международной дипломатии.

    Анатолий Вассерман

    Другое дело, продолжает эксперт, как далеко РФ и Иран могут зайти в своем союзе. Конечно, страны интересны друг другу с политической точки зрения. Но в то же самое время между Москвой и Тегераном наличествует масса разногласий практического плана. Так, к примеру, Иран и его ливанские союзники в лице «Хезболлы» активно противостоят Израилю. Россия, в свою очередь, весьма ценит свои отношения с еврейским государством. Сверх того, основным продуктом экспорта равно и Ирана, и России является нефть. Конкурентные отношения на мировом рынке поставщиков «черного золота» никак не способствуют сближению двух столиц.

    «Преодолеть эти разногласия можно только в рамках какой-то международной организации общего плана, которая будет включать в себе и Россию, и Исламскую Республику Иран. Такое сверхкрупное объединение как раз и было бы легче всего создать на базе совместного противостояния Соединенным Штатам Америки. Тем не менее по целому ряду причин создание такой организации невозможно без участия Китая. Хотя бы в силу экономической составляющей, Китайская Народная Республика должна играть в этом антиамериканском блоке ключевую роль. Таким образом, чтобы изолировать США, России и Ирану потребуется помощь Китая», — продолжает Вассерман.

    Вне такого «анти-НАТО» у Ирана и России мало шансов «сдружиться» всерьез и надолго, подводит итог политический обозреватель. Даже несмотря на сотрудничество в Сирии, слишком много между ними текущих противоречий экономического и внешнеполитического плана.

    «С другой стороны, что вообще такое «всерьез и надолго»? В применении к политике эта фраза означает несколько поколений. Применительно к жизни конкретного человека — несколько лет. Я надеюсь, что что после визита Путина в Тегеран мы с Ираном действительно сумеем организовать что-то всерьез и надолго по человеческим меркам, даже если дружба всерьез и надолго по меркам политическим пока и невозможна», — подводит итог Анатолий Вассерман.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #сша #китай #иран #хезболла #аятолла хаменеи #вассерман
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
      25299

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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