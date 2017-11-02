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Сирия и США на пути в Абу Кемаль: ВКС РФ атакуют ИГ и сдерживают войну курдов и САА за Дейр эз-Зор
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    Сирия и США на пути в Абу Кемаль: ВКС РФ атакуют ИГ и сдерживают войну курдов и САА за Дейр эз-Зор

    19:55  2 Ноября 2017
    221

    ВКС РФ

    ВКС РФ нанесли новый мощный удар по военным объектам террористов «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ) в провинции Дейр эз-Зор. По данным Министерства обороны России, шесть стратегических самолетов Ту-22М3  провели бомбардировку оружейных складов, техники, ключевых точек коммуникации и других объектов боевиков в окрестностях города Абу Кемаль, расположенного на юге провинции у границы с Ираком. Отмечается, что все цели были уничтожены.

    Прошлая операция российской авиационной группировки против ИГИЛ1 состоялась накануне. В ней также приняли участие шесть бомбардировщиков Ту-22М3. Авианалетам подверглись объекты инфраструктуры террористов в предместьях Абу Кемаля, и все цели тоже были поражены. ВКС РФ и Сирийская арабская армия (САА) ведут совместную освободительную кампанию в провинции Дейр эз-Зор. Совместными усилиями им уже удалось выбить отряды ИГ1 из ключевых городов региона, а также зачистить почти всю территорию административного центра.

    Массированные удары российских ВКС по инфраструктуре «Исламского государства» нередко являются предвестниками операций по штурму стратегически значимых населенных пунктов. Так, например, было в случае с Дейр эз-Зором и Меядином. Обычно правительственные войска активизируют наступательные действия после того, как боевая авиация РФ значительно ослабит отряды ИГ в ходе воздушных спецопераций. Таким образом, новая серия бомбардировок российских самолетов по позициям террористической группировки, скорее всего, свидетельствует о готовящемся рывке сирийской армии в сторону Абу Кемаля.

    Этот город на данный момент остается последним крупным бастионом ИГИЛ, связующим позиции боевиков в Ираке и САР. Его освобождение будет означать почти окончательную победу над «Исламским государством»1 в Сирии. Однако обстановку в регионе осложняет тот факт, что Соединенные Штаты и подконтрольные им курдские Сирийские демократические силы (SDF), действующие на востоке провинции Дейр эз-Зор недавно заявили о своем намерении установить контроль над Абу Кемалем.

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Означает ли это, что конкуренция между САА и SDF уже в самом финале борьбы с террористами может все же перерасти в прямое военное противостояние? По мнению независимого журналиста, политолога Александра Асафова, такая вероятность, действительно, возрастает. Об этом эксперт рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

    «Поводов для того, чтобы курды и сирийская армия вступили в прямой огневой контакт, было уже очень много, однако сторонам все же удавалось удерживаться от прямого столкновения и не вступать в вооруженный конфликт. Тем не менее соперничество между ними обостряется, и предположить то, как будут развиваться события, становится сложнее. Скорее, вопрос в том, какой приказ получат поддерживаемые американцами курды. Не исключено, что Соединенные Штаты примут решение действовать согласно своей привычной тактической матрице: сначала нанесут удар, а потом будут говорить, что им якобы показалось, будто существует какая-то угроза для безопасности американских военнослужащих».

    Курды

    Однако присутствие российской авиационной группировки, которая, в свою очередь, полностью сконцентрирована на борьбе с международным терроризмом в лице, прежде всего, «Исламского государства», является сдерживающим фактором, подчеркивает Александр Асафов. Возможно, что именно ВКС РФ до сих пор удерживали САА и SDF от прямого вооруженного противостояния. Таким образом, российская военная авиация является не только силой, которая внесла наибольший вклад в борьбу с терроризмом в Сирии, но также и той стороной, которая является главным гарантом перемирия между участниками, способными говорить не только на языке оружия. Однако, подчеркивает собеседник ФАН, ситуация в Дейр эз-Зоре уже обострилась до предела, и сейчас даже этот фактор может не удержать стороны от вооруженного конфликта в случае очередной провокации со стороны Соединенных Штатов.

    «Вопрос дальнейшего контроля над Дейр эз-Зором — вопрос нерешенный, и он все еще может перерасти в открытое противостояние. И тогда обстановка может вернуться к 2013-му году, когда в САР шла война между силами, поддерживаемыми США, и войсками Башара Асада. Но в регионе также работают ВКС РФ, и поэтому простого для Вашингтона выхода в данной ситуации быть не может. Их присутствие и доминирование в военном смысле является очень важным фактором. Не будь в Сирии российских сил, война обрела бы совершенно другое направление — не против террористов, а против официального Дамаска».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #россия #сша #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #башар асад #курды #ирак #саа #дейр эз-зор #sdf #абу кемаль #меядин
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
      24988

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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