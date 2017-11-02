Сирия и США на пути в Абу Кемаль: ВКС РФ атакуют ИГ и сдерживают войну курдов и САА за Дейр эз-Зор

В Избранное

ВКС РФ нанесли новый мощный удар по военным объектам террористов «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ) в провинции Дейр эз-Зор. По данным Министерства обороны России, шесть стратегических самолетов Ту-22М3 провели бомбардировку оружейных складов, техники, ключевых точек коммуникации и других объектов боевиков в окрестностях города Абу Кемаль, расположенного на юге провинции у границы с Ираком. Отмечается, что все цели были уничтожены.

Прошлая операция российской авиационной группировки против ИГИЛ1 состоялась накануне. В ней также приняли участие шесть бомбардировщиков Ту-22М3. Авианалетам подверглись объекты инфраструктуры террористов в предместьях Абу Кемаля, и все цели тоже были поражены. ВКС РФ и Сирийская арабская армия (САА) ведут совместную освободительную кампанию в провинции Дейр эз-Зор. Совместными усилиями им уже удалось выбить отряды ИГ1 из ключевых городов региона, а также зачистить почти всю территорию административного центра.

Массированные удары российских ВКС по инфраструктуре «Исламского государства» нередко являются предвестниками операций по штурму стратегически значимых населенных пунктов. Так, например, было в случае с Дейр эз-Зором и Меядином. Обычно правительственные войска активизируют наступательные действия после того, как боевая авиация РФ значительно ослабит отряды ИГ в ходе воздушных спецопераций. Таким образом, новая серия бомбардировок российских самолетов по позициям террористической группировки, скорее всего, свидетельствует о готовящемся рывке сирийской армии в сторону Абу Кемаля.

Этот город на данный момент остается последним крупным бастионом ИГИЛ, связующим позиции боевиков в Ираке и САР. Его освобождение будет означать почти окончательную победу над «Исламским государством»1 в Сирии. Однако обстановку в регионе осложняет тот факт, что Соединенные Штаты и подконтрольные им курдские Сирийские демократические силы (SDF), действующие на востоке провинции Дейр эз-Зор недавно заявили о своем намерении установить контроль над Абу Кемалем.

Означает ли это, что конкуренция между САА и SDF уже в самом финале борьбы с террористами может все же перерасти в прямое военное противостояние? По мнению независимого журналиста, политолога Александра Асафова, такая вероятность, действительно, возрастает. Об этом эксперт рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

«Поводов для того, чтобы курды и сирийская армия вступили в прямой огневой контакт, было уже очень много, однако сторонам все же удавалось удерживаться от прямого столкновения и не вступать в вооруженный конфликт. Тем не менее соперничество между ними обостряется, и предположить то, как будут развиваться события, становится сложнее. Скорее, вопрос в том, какой приказ получат поддерживаемые американцами курды. Не исключено, что Соединенные Штаты примут решение действовать согласно своей привычной тактической матрице: сначала нанесут удар, а потом будут говорить, что им якобы показалось, будто существует какая-то угроза для безопасности американских военнослужащих».

Однако присутствие российской авиационной группировки, которая, в свою очередь, полностью сконцентрирована на борьбе с международным терроризмом в лице, прежде всего, «Исламского государства», является сдерживающим фактором, подчеркивает Александр Асафов. Возможно, что именно ВКС РФ до сих пор удерживали САА и SDF от прямого вооруженного противостояния. Таким образом, российская военная авиация является не только силой, которая внесла наибольший вклад в борьбу с терроризмом в Сирии, но также и той стороной, которая является главным гарантом перемирия между участниками, способными говорить не только на языке оружия. Однако, подчеркивает собеседник ФАН, ситуация в Дейр эз-Зоре уже обострилась до предела, и сейчас даже этот фактор может не удержать стороны от вооруженного конфликта в случае очередной провокации со стороны Соединенных Штатов.

«Вопрос дальнейшего контроля над Дейр эз-Зором — вопрос нерешенный, и он все еще может перерасти в открытое противостояние. И тогда обстановка может вернуться к 2013-му году, когда в САР шла война между силами, поддерживаемыми США, и войсками Башара Асада. Но в регионе также работают ВКС РФ, и поэтому простого для Вашингтона выхода в данной ситуации быть не может. Их присутствие и доминирование в военном смысле является очень важным фактором. Не будь в Сирии российских сил, война обрела бы совершенно другое направление — не против террористов, а против официального Дамаска».

1 Организация запрещена на территории РФ.