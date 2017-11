«Русские преуспели там, где Пентагон потерпел неудачу»: NI о новой стратегии армии США

В Избранное

Армия США объявила о создании новой программы модернизации. Руководить проектом будет генерал-лейтенант, в задачи которого войдет «распределение обязанностей в рамках программы модернизации». Цели новой программы впечатляют. Однако если копнуть глубже, становится очевидным, что эта «новая» программа представляет собой ничто иное, как попытку выдать старые достижения за новые, обернув их в блестящий «фантик».

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи The U.S. Army's 'New' Command Is a Repackaging of Old Failures («Новая» стратегия армии США — упаковывать старые неудачи в новую «обертку»), опубликованной порталом The National Interest.

Без серьезных, фундаментальных изменений армия США, скорее всего, продолжит свой путь провальных «модернизаций», и угроза национальной безопасности США возрастет еще больше. В письме, подписанном начальником штаба армии генералом Марком А. Милли говорится, что армия должна нанять новое руководство, потому что нынешнее «не может обеспечить достойный уровень организации, который позволил бы солдатам и боевым формированиям быстро и эффективно реагировать на угрозы». Однако он не объясняет, почему и как новое руководство станет успешней и эффективней предыдущего, учитывая, что существующая структура армии США никак не менялась уже два десятилетия.

У Пентагона уже имеются многочисленные программы модернизации и ответственные за них выполнение командиры. На вершине этого списка находится Командование учебных и научных исследований по строительству Сухопутных Войск (TRADOC), миссией которого является «построить сильную армию для побед в сложном современном мире», а также «создать армию будущего и беспрестанно совершенствовать её». В рамках TRADOC существует организация под называнием Центр интеграции армий (ARCIC), которая должна «четко продумывать будущие вооруженные конфликты и ​​разработать прочную концептуальную основу для модернизации армии».

Это еще не все. В рамках ARCIC есть еще одна организация — «Совместное командование по модернизации» (JMC), которой поручено «оперативно проводить реалистичные и строгие учения в рамках экспериментов с будущими концепциями армии США, которые улучшат ее боевую эффективность». Все три организации, объединив свои усилия, так ни разу и не смогли произвести успешную модернизацию армейского оборудования 1970-х годов, на которое армия США продолжает полагаться и по сей день.

Последняя попытка армии реализовать масштабную программу модернизации началась с выступления бывшего начальника штаба армии США, генерала Эрика Синсеки в 1999 году. Программа впоследствии стала известна как «Боевые системы будущего». Несмотря на неоднократные предупреждения о надвигающемся провале со стороны Счетной палаты США, армия приняла решение все-таки продолжить внедрять программу. Результаты были неутешительными, но предсказуемыми: в 2009 году министр обороны Роберт Гейтс отменил программу. Все попытки модернизации флота с 2009 года также потерпели неудачу.

Но то, что не смогли сделать американские командиры в вопросе модернизации вооруженных сил, смогли сделать русские. В 2008 году Российская Федерация начала программу военной модернизации, призванную «устранить технологические и организационные слабости войск РФ». Эти слабости были найдены руководством в ходе короткого вооруженного конфликта с Грузией в 2008 году. В рамках «трансформации силовых структур», крупные дивизии, обычно участвующие в боевых действиях на длинных линиях фронта, были распущены в 2009 году. Им на замену пришли меньшие по размеру, но более гибкие и лучше подготовленные бригады.

Русским потребовалось всего шесть лет, чтобы спроектировать, протестировать, а затем начать производство технически продвинутых боевых машин, таких, как танк Т-14 и перевозчик Т-15. Обе машины используют новейшие датчики, пушки и системы управления огнем. Новый российский ОБТ (основной боевой танк — прим. ред.) по своей прочности и мощи не уступает американскому M1A2 Abrams.

По этой причине Соединенные Штаты не могут позволить себе продолжать бесцельно «дрейфовать» в туманное будущее, пока другие державы стремительно наращивают силы. Военные США на протяжении десятилетий пользовались огромным преимуществом перед остальным миром, но за последние годы это преимущество было практически утеряно. Причина, по которой большинство попыток модернизации армии США провалились — невозможность высшего руководства Пентагона грамотно составить, а затем и выполнить четкий план по модернизации.

Русские преуспели там, где Пентагон и его «Боевые системы будущего» потерпели неудачу. Их инвентаризация современных танков, которые легко могут бросить вызов американским бронемашинам, продолжает улучшаться, с каждым днем все больше отнимая у Соединенных Штатов их былое ​​преимущество. Возможно, еще не все потеряно, и сегодняшнюю ситуацию можно использовать как шанс, чтобы доказать, что руководство США и технологические достижения смогут снова вернуть себе мировое превосходство.