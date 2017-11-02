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«Русские преуспели там, где Пентагон потерпел неудачу»: NI о новой стратегии армии США
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    «Русские преуспели там, где Пентагон потерпел неудачу»: NI о новой стратегии армии США

    19:57  2 Ноября 2017
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    Армия США

    Армия США объявила о создании новой программы модернизации. Руководить проектом будет генерал-лейтенант, в задачи которого войдет «распределение обязанностей в рамках программы модернизации». Цели новой программы впечатляют. Однако если копнуть глубже, становится очевидным, что эта «новая» программа представляет собой ничто иное, как попытку выдать старые достижения за новые, обернув их в блестящий «фантик».

    Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи The U.S. Army's 'New' Command Is a Repackaging of Old FailuresНовая» стратегия армии США — упаковывать старые неудачи в новую «обертку»), опубликованной порталом The National Interest.

    Без серьезных, фундаментальных изменений армия США, скорее всего, продолжит свой путь провальных «модернизаций», и угроза национальной безопасности США возрастет еще больше. В письме, подписанном начальником штаба армии генералом Марком А. Милли говорится, что армия должна нанять новое руководство, потому что нынешнее «не может обеспечить достойный уровень организации, который позволил бы солдатам и боевым формированиям быстро и эффективно реагировать на угрозы». Однако он не объясняет, почему и как новое руководство станет успешней и эффективней предыдущего, учитывая, что существующая структура армии США никак не менялась уже два десятилетия.

    Генерал США Марк А. Милли

    У Пентагона уже имеются многочисленные программы модернизации и ответственные за них выполнение командиры. На вершине этого списка находится Командование учебных и научных исследований по строительству Сухопутных Войск (TRADOC), миссией которого является «построить сильную армию для побед в сложном современном мире», а также «создать армию будущего и беспрестанно совершенствовать её». В рамках TRADOC существует организация под называнием Центр интеграции армий (ARCIC), которая должна «четко продумывать будущие вооруженные конфликты и ​​разработать прочную концептуальную основу для модернизации армии».

    Это еще не все. В рамках ARCIC есть еще одна организация — «Совместное командование по модернизации» (JMC), которой поручено «оперативно проводить реалистичные и строгие учения в рамках экспериментов с будущими концепциями армии США, которые улучшат ее боевую эффективность». Все три организации, объединив свои усилия, так ни разу и не смогли произвести успешную модернизацию армейского оборудования 1970-х годов, на которое армия США продолжает полагаться и по сей день.

    Военнослужащий армии США

    Последняя попытка армии реализовать масштабную программу модернизации началась с выступления бывшего начальника штаба армии США, генерала Эрика Синсеки в 1999 году. Программа впоследствии стала известна как «Боевые системы будущего». Несмотря на неоднократные предупреждения о надвигающемся провале со стороны Счетной палаты США, армия приняла решение все-таки продолжить внедрять программу. Результаты были неутешительными, но предсказуемыми: в 2009 году министр обороны Роберт Гейтс отменил программу. Все попытки модернизации флота с 2009 года также потерпели неудачу.

    Но то, что не смогли сделать американские командиры в вопросе модернизации вооруженных сил, смогли сделать русские. В 2008 году Российская Федерация начала программу военной модернизации, призванную «устранить технологические и организационные слабости войск РФ». Эти слабости были найдены руководством в ходе короткого вооруженного конфликта с Грузией в 2008 году. В рамках «трансформации силовых структур», крупные дивизии, обычно участвующие в боевых действиях на длинных линиях фронта, были распущены в 2009 году. Им на замену пришли  меньшие по размеру, но более гибкие и лучше подготовленные бригады.

    Русским потребовалось всего шесть лет, чтобы спроектировать, протестировать, а затем начать производство технически продвинутых боевых машин, таких, как танк Т-14 и перевозчик Т-15. Обе машины используют новейшие датчики, пушки и системы управления огнем. Новый российский ОБТ (основной боевой танк — прим. ред.) по своей прочности и мощи не уступает американскому M1A2 Abrams.

    ОБТ РФ Т-14

    По этой причине Соединенные Штаты не могут позволить себе продолжать бесцельно «дрейфовать» в туманное будущее, пока другие державы стремительно наращивают силы. Военные США на протяжении десятилетий пользовались огромным преимуществом перед остальным миром, но за последние годы это преимущество было практически утеряно. Причина, по которой большинство попыток модернизации армии США провалились — невозможность высшего руководства Пентагона грамотно составить, а затем и выполнить четкий план по модернизации.

    Русские преуспели там, где Пентагон и его «Боевые системы будущего» потерпели неудачу. Их инвентаризация современных танков, которые легко могут бросить вызов американским бронемашинам, продолжает улучшаться, с каждым днем все больше отнимая у Соединенных Штатов их былое ​​преимущество. Возможно, еще не все потеряно, и сегодняшнюю ситуацию можно использовать как шанс, чтобы доказать, что руководство США и технологические достижения смогут снова вернуть себе мировое превосходство.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #москва #т-14 #пентагон #армия #танк #модернизация #т-15
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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