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Политика
Захарова: Западные страны занимаются антиагитацией в отношении Крыма
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Сирия сегодня: Москва приглашает курдов на Конгресс нацдиалога, ИГ теряет позиции в городе Дейр эз-Зор
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    Сирия сегодня: Москва приглашает курдов на Конгресс нацдиалога, ИГ теряет позиции в городе Дейр эз-Зор

    19:23  2 Ноября 2017
    259

    Сирия сегодня: Москва приглашает курдов на Конгресс нацдиалога, ИГ теряет позиции в городе Дейр эз-Зор

    Сирия, 2 ноября. Россия ждет курдов на Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи. «Исламское государство»1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ) потеряла контроль над половиной второго по величине района Дейр эз-Зор. Продолжаются переговоры по созданию пятой зоны деэскалации в САР. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Курды в Сочи

    Представители курдской общины приглашены принять участие в Конгрессе национального диалога Сирии. С таким заявлением выступила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Конгресс нацдиалога пройдет в Сочи 18 ноября. Москва надеется, что курдов удастся привлечь к работе по выработке общеполитического консенсуса вместе с другими этноконфессиональными общинами Сирийской Арабской Республики (САР). Для того чтобы это процесс воссоединения сирийского государства мог считаться полноценным, ни одна из проживающих на территории страны общин не должна чувствовать себя оставленной «за бортом», подчеркнула Захарова.

    Курды в Сочи

    В свою очередь, Высший комитет по переговорам (ВКП) — представительный орган, созданный сирийской вооруженной оппозицией для выработки единой позиции в Женеве — заявил о неготовности принять участие в Конгрессе нацдиалога. Оппозиционеры отметили, что не видят перспектив в обсуждении будущего послевоенной Сирии где-либо еще, кроме как в стенах ООН.

    «Комитет подчеркивает, что не будет участвовать в каких-либо мероприятиях вне эгиды ООН», — сообщается в пресс-релизе ВКП.

    Ранее, напомним, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия была бы рада, если бы представители Высшего комитета и «Сирийской свободной армии» (ССА) приняли участие в сочинских встречах.

    ИГ сдает позиции в Дейр эз-Зор

    Сирийская Арабская Армия (САА) сражается с ИГ на улицах Дейр эз-Зор. В данный момент подразделения правительственных войск атакуют позиции исламистов во втором по величине квартале города Аль-Хамидия. По сообщению сирийских СМИ, в ходе последних боестолкновений успех сопутствовал сирийским военным. Им удалось потеснить линию обороны игиловцев и взять под свой контроль примерно половину территории района.

    Бои за Аль-Хамидию имеют принципиальное значение для военных планов Дамаска. После того, как игиловцы будут окончательно выбиты из стратегически важного квартала, им придется в срочном порядке эвакуировать свои силы через Евфрат. Под нажимом САА и ударами ВКС РФ сделать это будет не так просто. Местные источники предсказывают, что после потери Аль-Хамидии большинство террористов, скорее всего, пожелают сложить оружия и сдаться правительственным войскам. Альтернативной этому — будет умереть на переправе.

    ИГ сдает позиции в Дейр эз-Зор

    Новая зона деэскалации

    Переговоры о создании в Сирии еще одной зоны деэскалации продолжаются. С таким заявлением выступил сегодня замглава МИД РФ Михаил Богданов. Он также напомнил, что пока на территории разоренной войной страны работают четыре зоны деэскалации, которые покинули одновременно и правительственные силы и бандформирования вооруженной оппозиции. Безопасность там обеспечивается усилиями военной полиции.

    Ранее официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что ее руководство заинтересовано в создании в Сирии еще одной — пятой — зоны деэскалации. Тем не менее она также отметила, что Вашингтон пока еще не начал работу с Москвой по данному вопросу.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #захарова #курды #исламское государство #богданов #дейр эз-зор #нойерт #аль-хамидия
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      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      9:38  2 Ноября 2017  /обновлено: 9:46  02 Ноября 2017
      24988

      Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре со стороны Google

      Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей сетевого издания «Федеральное агентство новостей» (ФАН) (ООО «Федеральное агентство новостей», ИНН 7813589473, ЭЛ № ФС 77–68439), в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америке.

      При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства. 
       
      До момента исключения ленты новостей из сервиса Google.News агентство ФАН являлось лидером по освещению конфликта в Сирийской арабской республике, действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ по борьбе с международным терроризмом.

      ФАН публикует видеодайджест о работе своих корреспондентов в Сирии, из которого можно предположить, чем именно не понравились Google Incorporated материалы нашего агентства из Сирии.

          

      Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям «Федерального агентства новостей» является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом.

      Такое же мнение и у наших журналистов, работающих в Сирии. 

      «Вот уже несколько лет я работаю в «горячих точках», делаю оттуда объективные и содержательные репортажи для читателей всего мира. Однако, недавно компания Google решила прекратить трансляцию новостей ФАН в публичной ленте новостей сервиса Google.News. На мой взгляд, это акт откровенной политической цензуры. Я призываю коллег осудить подобные действия и призвать Google к соблюдению норм международного права, запрещающего цензуру», - говорит Кирилл Романовский, проработавший на Ближнем Востоке более трех лет.

      Такого же мнения придерживается и Роман Мартынович, журналист, отработавший для ФАН как в Донбассе, так и в Сирии.

      «Я снимал в Донбассе и Сирии, видел страдания мирных людей, войну и разрушения. Мои материалы публиковались в «Федеральном агентстве новостей» и всегда находили живой отклик среди пользователей Интернета. Но теперь многие пользователи не смогут увидеть объективную новостную картину, потому что компания Google заблокировала новости ФАН. Очень жаль, что крупнейшая американская компания занимается политической цензурой», - заявил Роман Мартынович.

      Редакция и журналисты «Федерального агентства новостей» считают необходимым запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News.

      Чтобы понудить компанию Google Incorporated соблюдать российское и международное право, редакция «Федерального агентства новостей» готовит обращение в антимонопольную службу, другие контролирующие органы, и в суд. 

      Автор: Редакция Федерального агентства новостей
      #федеральное агентство новостей
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