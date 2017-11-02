Сирия сегодня: Москва приглашает курдов на Конгресс нацдиалога, ИГ теряет позиции в городе Дейр эз-Зор

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Сирия, 2 ноября. Россия ждет курдов на Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи. «Исламское государство»1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ) потеряла контроль над половиной второго по величине района Дейр эз-Зор. Продолжаются переговоры по созданию пятой зоны деэскалации в САР. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Курды в Сочи

Представители курдской общины приглашены принять участие в Конгрессе национального диалога Сирии. С таким заявлением выступила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Конгресс нацдиалога пройдет в Сочи 18 ноября. Москва надеется, что курдов удастся привлечь к работе по выработке общеполитического консенсуса вместе с другими этноконфессиональными общинами Сирийской Арабской Республики (САР). Для того чтобы это процесс воссоединения сирийского государства мог считаться полноценным, ни одна из проживающих на территории страны общин не должна чувствовать себя оставленной «за бортом», подчеркнула Захарова.

В свою очередь, Высший комитет по переговорам (ВКП) — представительный орган, созданный сирийской вооруженной оппозицией для выработки единой позиции в Женеве — заявил о неготовности принять участие в Конгрессе нацдиалога. Оппозиционеры отметили, что не видят перспектив в обсуждении будущего послевоенной Сирии где-либо еще, кроме как в стенах ООН.

«Комитет подчеркивает, что не будет участвовать в каких-либо мероприятиях вне эгиды ООН», — сообщается в пресс-релизе ВКП.

Ранее, напомним, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия была бы рада, если бы представители Высшего комитета и «Сирийской свободной армии» (ССА) приняли участие в сочинских встречах.

ИГ сдает позиции в Дейр эз-Зор

Сирийская Арабская Армия (САА) сражается с ИГ на улицах Дейр эз-Зор. В данный момент подразделения правительственных войск атакуют позиции исламистов во втором по величине квартале города Аль-Хамидия. По сообщению сирийских СМИ, в ходе последних боестолкновений успех сопутствовал сирийским военным. Им удалось потеснить линию обороны игиловцев и взять под свой контроль примерно половину территории района.

Бои за Аль-Хамидию имеют принципиальное значение для военных планов Дамаска. После того, как игиловцы будут окончательно выбиты из стратегически важного квартала, им придется в срочном порядке эвакуировать свои силы через Евфрат. Под нажимом САА и ударами ВКС РФ сделать это будет не так просто. Местные источники предсказывают, что после потери Аль-Хамидии большинство террористов, скорее всего, пожелают сложить оружия и сдаться правительственным войскам. Альтернативной этому — будет умереть на переправе.

Новая зона деэскалации

Переговоры о создании в Сирии еще одной зоны деэскалации продолжаются. С таким заявлением выступил сегодня замглава МИД РФ Михаил Богданов. Он также напомнил, что пока на территории разоренной войной страны работают четыре зоны деэскалации, которые покинули одновременно и правительственные силы и бандформирования вооруженной оппозиции. Безопасность там обеспечивается усилиями военной полиции.

Ранее официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что ее руководство заинтересовано в создании в Сирии еще одной — пятой — зоны деэскалации. Тем не менее она также отметила, что Вашингтон пока еще не начал работу с Москвой по данному вопросу.

1 Организация запрещена на территории РФ.